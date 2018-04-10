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不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起反對，繼上月發動到縣府抗議，今天二度陳抗要求縣府收回成命，並怒指該養豬場違法。縣府農業處接下陳情書並說明申請並無違法，將再組跨局處小組前往了解，即便設立也會以最高標準把關，請村民放心。

抗議的村民指控豬場業者在未獲容許設置和取得建築執照之前，就違法填土並設置大型廢水處理池，他們要求縣府撤銷許可。

陳姓養豬業者計畫在大埤鄉豐岡村的埔姜崙段農地申請設置養豬場，計畫畜養800頭豬，獲農業處許可，業者最近進行整地、建地基及廢污水處理池管路，引起鄰近村民惶恐，擔心未來全村會籠罩豬屎味，影響居家與環境品質。

當地175位村民連署陳情，獲議會支持，上月22日豐岡村民發動要求鄉公所暫緩核發建照，並舉白布條到鄉公所抗議；同月27日再到縣府抗議，見縣府遲遲未撤銷許可，今天上午再度發動抗議，近兩百人持布條圍在縣府前並遞交陳情書，警方也出動戒護，過程尚為平和，並未發生衝突。

村民陳塗樹說，業者未取得建照即動工，這種先斬後奏，不將村民權益放在眼裡的作法，讓人無法接受，他們要求縣府馬上撤銷許可，否則將抗爭到底。

大埤鄉代會主席陳秋慶也表示，養豬場未獲許可就動工已被縣府開罰，卻未依法回復原狀，已違反土地管制規定，這種情況下，縣府仍予以同意設置許可，明顯違法，希望縣府撤銷許可。豐岡村長蔡國和也說，養豬場是高污染產業，且會汙染灌溉溝渠，加上豬場離村子僅150公尺，影響居家品質。村民喊口號抗議並揚言不排除提告。

雲林農業處長林慧如出面說明核准容許的適法過程，強調業者如有違法將依法行政，並將在一周內會同環保局、建設、水利等局處會勘，再作進步處理。

不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告...
不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告。記者蔡維斌／攝影
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村民遞交陳情書由農業處長林慧如（右一）代表接受。記者蔡維斌／攝影
村民遞交陳情書由農業處長林慧如（右一）代表接受。記者蔡維斌／攝影
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不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告...
不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告。記者蔡維斌／攝影
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不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告...
不滿縣府許可設立養豬場，大埤鄉豐岡村民不甘與豬糞水為伍，群起發動抗議，並揚言提告。記者蔡維斌／攝影
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養豬場情書陳抗

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