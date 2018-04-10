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嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣44歲方姓上族班女子與大他2歲丈夫晚婚，工作壓力大，8年求子路艱辛，來回奔波嘉義高雄間做試管嬰兒失敗2次，崩潰痛哭，求助嘉義長庚不孕症特別門診，中西醫合作治療，4顆卵有3顆胚胎植入，其中1顆為頂級胚胎(AA級)，成功受孕，3月喜獲千金，讓方女夫婦不需借卵成功圓父母夢，今天上午醫療團隊帶方女夫婦及女嬰，開心分享喜悅。

方女鼓勵晚婚婦女，不要害怕，勇敢跨出去，信任醫療團隊，丈夫家人是支持力量。方女丈夫向醫療團隊鞠躬感謝，他說，不要擔心晚婚不孕，只要用正向積極樂觀態度，信任醫療團隊，終能完成當父母心願，結婚生子不要缺席，免得終生遺憾，他說，還要和妻子再拚第2胎。

方女36歲結婚，婚後2年肚皮始終沒動靜，求助婦產科，期間接受子宮肌瘤切除及中藥調養，用民俗療法等，往返高雄接受試管嬰兒治療，就醫壓力大，後得知嘉義長庚有不孕症特別門診，2年前就近求醫。

婦產科醫師鄭菱勻考量其卵品質不佳，建議結合中醫，中醫師林吟霙從望、聞、問、切，歸納方女屬心腎陰虛，肝氣鬱滯證型，用補腎調周法調理，包含科學中藥、水藥及針灸治療，調養3個月後，方女接受第三次試管嬰兒療程。

療程持續配合針灸調養，所取卵子品質大幅提升，4顆卵有3顆胚胎可植入，其中1顆頂級胚胎(AA級)，成功受孕並在3月喜獲千金。鄭菱勻說，高齡婦女卵子會嚴重老化，不易受精，胚胎發育不佳，受孕成功率低，歐洲研究顯示44歲婦女試管嬰兒活產率只剩1.3%，因此建議45歲以上不孕症婦女，採借卵人工生殖，高齡夫妻接受不孕症治療可搭配中醫輔助治療。

嘉義長庚不孕症特別門診醫療團隊婦產科醫師鄭菱勻（左）中醫師林吟霙（右）中西醫合作...
嘉義長庚不孕症特別門診醫療團隊婦產科醫師鄭菱勻（左）中醫師林吟霙（右）中西醫合作，讓方女（右二）成功與丈夫（左二）圓父母夢，方女夫婦開心抱新生千金分享喜悅。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚不孕症特別門診醫療團隊，中西醫合作治療，讓方女夫婦(中)不需借卵成功圓父...
嘉義長庚不孕症特別門診醫療團隊，中西醫合作治療，讓方女夫婦(中)不需借卵成功圓父母夢，上午醫療團隊帶方女夫婦及女嬰開心亮相。記者魯永明／攝影
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不孕症嬰兒中醫

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