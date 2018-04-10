社區圍堤說在地光陰的故事 新市歷史長廊展創意

2018-04-10 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府新市區公所為發揚昔日新港社文化特色，利用清水磚牆將社內圍堤打造成約650公尺長「歷史長廊」，首期150公尺長預計本月底前完成，後期可望今年底完成，將呈現歷史新意象。

上述構思從前區長邱保華去年爭取向南科管理局爭取，利用南科補助款分年分期執行，經完成發包後本月動工，歷史長廊涵蓋荷蘭人來到新市開始至南科進駐新市等4大時期，在入口處還設有歷史意象，營造時空氛圍。

新的圍堤上除有陶燒立體「新港文書」外，還有當時遍滿新港社一帶的鹿群，代表與荷蘭貿易的大船，目前有些牆面目前已可見作品，相當吸睛。

邱保華說，新市早期是平埔族西拉雅族四大社規模最大的新港社所在，荷蘭人曾在新港社設置具學校功能的教堂，並以羅馬拼音記錄西拉雅族語言，而留下重要的新港文書。由於新港文書對新市而言，是重要的史料，也是最早的文字，當時特別規劃在社內圍堤打造一條歷史長廊，讓大家看到古早的新港社。

新市區公所也說，新港文書也稱新港文，是台南一帶平埔族社群西拉雅族所留傳下來的土地租借、買賣與借貸等方面的契約文書，民間又俗稱「番仔契」，從文書所使用的語言來看，有的只使用羅馬字拼音書寫的單語，也有漢語與羅馬拼音字對照的雙語文書。