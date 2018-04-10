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截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

社區圍堤說在地光陰的故事 新市歷史長廊展創意

2018-04-10 09:37聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府新市區公所為發揚昔日新港社文化特色，利用清水磚牆將社內圍堤打造成約650公尺長「歷史長廊」，首期150公尺長預計本月底前完成，後期可望今年底完成，將呈現歷史新意象。

上述構思從前區長邱保華去年爭取向南科管理局爭取，利用南科補助款分年分期執行，經完成發包後本月動工，歷史長廊涵蓋荷蘭人來到新市開始至南科進駐新市等4大時期，在入口處還設有歷史意象，營造時空氛圍。

新的圍堤上除有陶燒立體「新港文書」外，還有當時遍滿新港社一帶的鹿群，代表與荷蘭貿易的大船，目前有些牆面目前已可見作品，相當吸睛。

邱保華說，新市早期是平埔族西拉雅族四大社規模最大的新港社所在，荷蘭人曾在新港社設置具學校功能的教堂，並以羅馬拼音記錄西拉雅族語言，而留下重要的新港文書。由於新港文書對新市而言，是重要的史料，也是最早的文字，當時特別規劃在社內圍堤打造一條歷史長廊，讓大家看到古早的新港社。

新市區公所也說，新港文書也稱新港文，是台南一帶平埔族社群西拉雅族所留傳下來的土地租借、買賣與借貸等方面的契約文書，民間又俗稱「番仔契」，從文書所使用的語言來看，有的只使用羅馬字拼音書寫的單語，也有漢語與羅馬拼音字對照的雙語文書。

南科管理局表示，當初公所提出上述構想，相當具有歷史與在地意義，除提供休憩好去處，未來更可讓年輕一輩，認識家鄉歷史文化特色，是很棒的教育學習場域。

台南新市區公所利用南科補助款分年分期以社內圍堤利用清水磚牆打造1公里長的社區光陰...
台南新市區公所利用南科補助款分年分期以社內圍堤利用清水磚牆打造1公里長的社區光陰故事。記者謝進盛／攝影
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台南新市區公所利用南科補助款分年分期以社內圍堤利用清水磚牆打造1公里長的社區光陰...
台南新市區公所利用南科補助款分年分期以社內圍堤利用清水磚牆打造1公里長的社區光陰故事。記者謝進盛／攝影
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台南新市區公所利用南科補助款分年分期以社內圍堤利用清水磚牆打造1公里長的社區光陰故事。記者謝進盛／攝影
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羅馬拼音荷蘭西拉雅族

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