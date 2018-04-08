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搶母親節商機 百貨業這檔連假暖身開戰

2018-04-08 23:54聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

距離母親節還有一個月，嘉義地區百貨業者紛紛提前在3月下旬引燃戰火，首波化妝品促銷以耐斯廣場打頭陣展開，嘉義遠百、新光三越、秀泰廣場陸續選在4月上旬啟動促銷活動。

清明5天連假，嘉義市各百貨公司都交出不錯成績。新光三越嘉義垂楊店表示，連假期間，不少遊子返鄉，百貨公司餐飲、化妝品、服飾買氣都不錯，整體5天連假營業額約8000萬。

遠東百貨嘉義店則抓緊連假親子商機，在店門口打造「童話氣墊樂園」，搭配化妝品搶先GO活動，滿足大人與孩子的需求。

嘉義遠百企劃課主任張嘉男表示，化妝品搶先GO活動從上月23日持續到4月9日，中間跨過5天連假，連假效應帶動下，買氣拉抬不少。接著4月12至25日還有美麗購物節，搶攻母親節檔期。

新光三越嘉義垂楊店公關組長李承諭表示，4月4日開跑的初夏購物節，瞄準嘉義子弟返鄉的龐大商機，在化妝品滿3000送300、貴賓卡友優惠及銀行促銷回饋下，確實拉抬春節過後頗為低迷的買氣，初夏購物節持續到本月25日。

李承諭說，初夏購物節概念是把彩妝品、保養品當母親節檔期的前哨戰，催出更多買氣。

另，王品集團新品牌「乍牛」炸牛排專賣店進駐新光三越嘉義垂楊店，本月4日開幕，頗受年輕族群喜愛，開幕這周用餐時段人潮洶湧。

王品集團新品牌「乍牛」炸牛排專賣店進駐新光三越嘉義垂楊店，本月4日開幕，頗受年輕...
王品集團新品牌「乍牛」炸牛排專賣店進駐新光三越嘉義垂楊店，本月4日開幕，頗受年輕族群喜愛，開幕這周用餐時段人潮洶湧。圖／新光三越嘉義垂楊店提供
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王品集團新品牌「乍牛」炸牛排專賣店進駐新光三越嘉義垂楊店，本月4日開幕，頗受年輕...
王品集團新品牌「乍牛」炸牛排專賣店進駐新光三越嘉義垂楊店，本月4日開幕，頗受年輕族群喜愛，開幕這周用餐時段人潮洶湧。圖／新光三越嘉義垂楊店提供
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新光三越嘉義垂楊店表示，4月4日開跑的初夏購物節，在化妝品滿3000送300、貴...
新光三越嘉義垂楊店表示，4月4日開跑的初夏購物節，在化妝品滿3000送300、貴賓卡友優惠及銀行促銷回饋下，確實拉抬春節過後頗為低迷的買氣。圖／新光三越嘉義垂楊店提供
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遠東百貨嘉義店抓緊連假親子商機，在店門口打造「童話氣墊樂園」，搭配化妝品搶先GO...
遠東百貨嘉義店抓緊連假親子商機，在店門口打造「童話氣墊樂園」，搭配化妝品搶先GO活動，大人與孩子的需求一起滿足。圖／遠東百貨嘉義店提供
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新光三越嘉義垂楊店表示，4月4日開跑的初夏購物節，在化妝品滿3000送300、貴...
新光三越嘉義垂楊店表示，4月4日開跑的初夏購物節，在化妝品滿3000送300、貴賓卡友優惠及銀行促銷回饋下，確實拉抬春節過後頗為低迷的買氣。圖／新光三越嘉義垂楊店提供
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連假母親節

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