罹癌老阿嬤拾荒養生病兒子 里長貼臉書愛心湧入

2018-04-08 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市高齡82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，在自助餐店打工養家照顧兒子，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭工作化療，轉靠拾荒養兒，生活陷入困境，文化里長楊石旭將阿嬤處境貼臉書，呼籲家有回收物聯絡里長，愛心湧入，不只拾荒男子送回收物，今天還有愛心人士送民生物資給阿嬤。

82歲徐姓阿嬤有2名兒子，長子幾年前病逝，靠資源回收及每月老人年金3500元維生，照護患心臟病、肝病及肺病無法工作的57歲二兒子，文化里長楊石旭今天陪嚴姓愛心人士送民生物資及泰國蝦，徐姓阿嬤談到悲苦人生流淚，讓人不捨。

嚴姓愛心人士送她幾千元，徐姓阿嬤說「東西我收，但不能收錢」，嚴姓愛心人士希望拋磚引玉，有更多善心人士關心。楊石旭說，徐姓阿嬤與生病兒子相依為命，阿婆在自助餐店打工扛家計，豈料，半年多前罹乳癌三期，只好辭工作治療，半年化療，體力恢復，希望回去工作，但自助餐老闆因其年邁大病初癒，擔憂太勞累婉拒，讓阿嬤陷入生活困境。