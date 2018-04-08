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罹癌老阿嬤拾荒養生病兒子 里長貼臉書愛心湧入

2018-04-08 22:52聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣朴子市高齡82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，在自助餐店打工養家照顧兒子，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭工作化療，轉靠拾荒養兒，生活陷入困境，文化里長楊石旭將阿嬤處境貼臉書，呼籲家有回收物聯絡里長，愛心湧入，不只拾荒男子送回收物，今天還有愛心人士送民生物資給阿嬤。

82歲徐姓阿嬤有2名兒子，長子幾年前病逝，靠資源回收及每月老人年金3500元維生，照護患心臟病、肝病及肺病無法工作的57歲二兒子，文化里長楊石旭今天陪嚴姓愛心人士送民生物資及泰國蝦，徐姓阿嬤談到悲苦人生流淚，讓人不捨。

嚴姓愛心人士送她幾千元，徐姓阿嬤說「東西我收，但不能收錢」，嚴姓愛心人士希望拋磚引玉，有更多善心人士關心。楊石旭說，徐姓阿嬤與生病兒子相依為命，阿婆在自助餐店打工扛家計，豈料，半年多前罹乳癌三期，只好辭工作治療，半年化療，體力恢復，希望回去工作，但自助餐老闆因其年邁大病初癒，擔憂太勞累婉拒，讓阿嬤陷入生活困境。

楊里長臉書貼文，原盼為徐姓阿嬤增加回收物，沒想到，大家紛紛伸援手，社會溫情暖流，讓人感動，蘇姓老師主動提供住家對面停車場車，方便阿嬤堆置回收物，還有人送物資，讓阿嬤感動有勇氣面對困境。

嘉義縣朴子市82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭...
嘉義縣朴子市82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭工作化療，生活陷入困頓，徐姓阿婆拾荒，文化里長楊石旭將阿嬤處境貼臉書，呼籲家有回收物聯絡里長。圖／取自楊石旭臉書
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嘉義縣朴子市82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭...
嘉義縣朴子市82歲徐姓阿嬤與56歲生病兒子相依為命，半年多前被診斷罹乳癌三期，辭工作化療，生活陷入困頓，徐姓阿婆拾荒，文化里長楊石旭將阿嬤處境貼臉書，呼籲家有回收物聯絡里長。圖／取自楊石旭臉書
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拾荒打工乳癌
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