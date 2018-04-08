版主打選戰不只王浩宇 「嘉義新鮮事」林耿瑋跟進

2018-04-08 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



「我是中壢人」粉絲頁的創辦人兼團長王浩宇，3年前高票當選桃園中壢區市議員。圖／取自王浩宇個人臉書 分享 facebook 綠黨籍桃園市議員王浩宇擅長操作網路，一手經營的「我是中壢人」臉書粉絲團，擁有眾多粉絲，4年前以新人之姿勝選，進入政壇。今年年底選戰，還有其他粉絲團版主「坐轎」或「抬轎」，選舉招術勢必更加令人眼花撩亂。

嘉義市長涂醒哲機要秘書林耿瑋表態投入東區議員選舉，他是臉書社群「嘉義新鮮事」版主。圖／報系資料照 分享 facebook 「我是中壢人」現有43萬人按讚，目前由10人團隊協助發文、回應私訊，服務時間從早上9點到深夜11點；有感年輕人多改用IG，今年首度啟用「我是中壢人」IG帳號。

王浩宇發現，早期加入「我是中壢人」粉絲以年輕人居多，但這幾年越來越多中年族群加入，20歲以上使用者從74%逐漸提升至96%，也就是說「我是中壢人」粉絲大多數都擁有投票權，都是他重要的選民服務對象。

臉書操作最重要是搶得先機，取得發話權，王浩宇說，友人贊助一套監測軟體，可以即時了解最新網路正在發酵的話題，進而掌握「風向」。像是他主張學生「延後上學」，就是掌握網路動態而在臉書進行操作，進而引起關注。

王浩宇說，透過大數據分析與監測網路操作，知道目前最熱的話題是什麼，往往能及早表態、發言，「在事情剛開始的時候就能先發制人」，有時甚至比新聞早了2、3天。

立委蔡易餘辦公室副主任陳力七，就是臉書「綠豆嘉義人」的版主，此次在翁章梁選舉也扮演幕後臉書操作重要角色。

嘉義市長涂醒哲的前任機要秘書林耿瑋，要參選議員，他的另一個身分是臉書社團「嘉義新鮮事」版主。他分享臉書上操作經驗，發現一則貼文的價值取決於轉貼分享次數，次數越高代表鄉民對此事越關注，此時可以帶入候選人個人意見或想法，引起鄉民共鳴。