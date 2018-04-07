親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

鼓勵年輕人參政 前立委成立「黨外參政平台」

2018-04-07 18:13聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

台灣是一個動能的社會，為鼓勵年輕人往前走，前立委王麗萍今天成立「黨外參政平台」，吾爾開希大陸民運人士也都場相挺，王麗萍除批評執政的民進黨失去了創黨的理想，也鼓勵更多年輕人走入政治，希望從雲林開始，帶動年輕人從政風潮。

「緬懷理想靈魂、重建黨外精神」虎尾厝沙龍主人王麗萍選在自由言論日成立「黨外參政平台」，藉以提供有志於參與社會改革的青年與女性朋友，一個合作協力的競選平台，全面投入年底雲林選戰，並聯合全台灣黨外參選人，以行動突破政黨壟斷，實踐日常政治，奪回公民主權。

王麗萍說，體認「只有國家、沒有政黨」才能擺脫主流政黨的操弄，為避免政治被民進黨與國民黨的政治顏色綁架。所以選在紀念鄭南榕追求理想的紀念日，宣佈成立「黨外參政平台」號召公民重建黨外精神

王麗萍以自己的青年從政經驗與日常政治的實踐，鼓勵公民投人選戰，共同思考形塑台灣二十年後的政治面貌，以「日常政治、小民參政」的理念投入年底選戰。

今天包括民運人士吾爾開希南下雲林說，年輕人是制衝與撞體制的動能，期待借由這次王麗萍的推動能喚起大家對台灣社會的認同，動新改造台灣。

王麗萍把象徵台灣現有主流政黨的綠藍繘黃的塗料倒入水中，和在一起，成了混濁的黑水，告訴大家除了國家，不能讓政黨操控，期待更多人來認同。

王歡迎所有年輕人看見台灣的好而想投入改造社的人踴躍參與，王麗萍期待年輕人走出來從基層改變社會。歡迎有意參政者，可上王麗萍粉頁報名。

前立委王麗萍把主流政黨顏色塗料倒進水中，結果都是一團黑，期待年輕人站出來從基層改...
前立委王麗萍把主流政黨顏色塗料倒進水中，結果都是一團黑，期待年輕人站出來從基層改變社會。者蔡維斌／攝影
分享
王麗萍呼籲四十歲以下的年輕人站出來改變社會。記者蔡維斌／攝影
王麗萍呼籲四十歲以下的年輕人站出來改變社會。記者蔡維斌／攝影
分享
前立委王麗萍把主流政黨顏色塗料倒進水中，結果都是一團黑，期待年輕人站出來從基層改...
前立委王麗萍把主流政黨顏色塗料倒進水中，結果都是一團黑，期待年輕人站出來從基層改變社會。者蔡維斌／攝影
分享

民進黨看見台灣
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台南竹溪禪寺 藏有清乾隆年間3古匾

2018-04-07 09:27

名校資優班入學考試電腦計分出錯 家長投訴空歡喜一場

2018-04-07 16:21

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15

游淑慧：選舉到 民進黨就「創造」凶手、色狼、貪官

2018-04-07 15:52

明年月津港燈節更美 水域整建爭取到前瞻1.5億

2018-04-07 15:07

台西空氣品質褐爆 雲縣環保局：灑水減排

2018-04-07 13:42

台南這棟市定古蹟修錯了？教授拿舊照佐證盼修回來

2018-04-07 13:40

為鄰近社區開辦老人食堂 崇仁專校生犧牲午休無怨言　

2018-04-07 13:38

大林里長遭毆打案 警方找到4名嫌犯辦殺人未遂

2018-04-07 13:35

嘉市石雕「一鳴驚人」慶生 添藝術特色空間

2018-04-07 11:15

神級代言！ 國姓爺比個手勢 就讓這包洋芋片暴紅

2018-04-07 09:00

林內食在精采 西螺米醬不可少

2018-04-07 00:07

赤崁樓自行車位前畫紅線 主管說可停

2018-04-06 23:59

行銷台南 黃偉哲擬設東京辦公室

2018-04-06 23:57

台南大成安心購展售中心開幕！小農市集做公益

2018-04-06 14:07

品嘗好米好醬 財經專家謝金河帶路遊西螺

2018-04-06 13:05

新營王公社區特產手工皂 社區理事長：食材做的

2018-04-06 11:35

她20年前車禍傷腦部 現走唱夜市興趣兼賺錢

2018-04-06 11:13

連假趴趴走 觸口自然教育中心定向運動初體驗

2018-04-06 10:58

避開壅塞交通 台南推觀光自行車4路線

2018-04-06 09:25

好山好水魅力大 雲林林內有國際生態奇景美食好好吃

2018-04-06 13:53

赤崁樓前停放區畫紅線 南巿交通局：停無妨

2018-04-06 12:49
看更多

熱門文章

靠臉書、拍賣網站 兩大男孩創業每月營業額上看200萬

2018-04-06 23:23

神級代言！ 國姓爺比個手勢 就讓這包洋芋片暴紅

2018-04-07 09:00

美人茶噴藥變烏龍茶？賴清德：烏龍茶縣長不會贊同

2018-04-06 23:10

高雄鳳山21年夜市搬到前鎮 青年夜市攤商再出發

2018-04-06 21:28

桃園小精靈螢火蟲館 館內欣賞下雨免驚

2018-04-07 09:07

北市警襲胸要分局長登記行程 柯P：上梁不正下梁歪

2018-04-07 11:16

台中「蛙跳式」公車 2億筆搭車資料催生的

2018-04-07 07:49

苗栗螢火蟲先頭部隊現蹤 還可兼賞桐花

2018-04-07 07:22

霸王停車30天 北市將拖去賣

2018-04-07 00:45

馬英九最愛的紅豆餅 鳳山青年夜市每個只賣5元銅板價

2018-04-07 00:08

最幸福的沙灘音樂派對 夏都比基尼女郎爭妍奪艷

2018-04-06 20:38

台南竹溪禪寺 藏有清乾隆年間3古匾

2018-04-07 09:27

青年夜市遷址重新開幕 擠進爆滿人潮

2018-04-06 21:02

他的文創手工鞋有溫度還可客製 回家鄉基隆開工作室

2018-04-07 09:43

墾丁音樂季 樂迷嘆冷清

2018-04-06 23:59

影／「夏都春宴」激情熱舞 員警：彷如置身夜店

2018-04-07 08:22

賞螢季來了！全台亮晶晶 4月中旬大爆發

2018-04-06 22:59

游淑慧：選舉到 民進黨就「創造」凶手、色狼、貪官

2018-04-07 15:52

新竹內灣賞螢 漫山遍野飛舞如星海

2018-04-07 09:44

國家公園禁菸如虛設 墾丁沙灘像「天公爐」遊客氣炸

2018-04-07 16:15

連假走一趟財神廟 「送窮」囉！

2018-04-07 00:35

台南這棟市定古蹟修錯了？教授拿舊照佐證盼修回來

2018-04-07 13:40

「台北車站通」實測OK 但游標有時亂轉

2018-04-06 22:47

春吶創造墾丁音樂季 再創國內第一個瑜珈節

2018-04-06 19:56

同袍合夥創業 網拍每月上看200萬

2018-04-06 23:52

祭五臟廟 金山老街吃透透

2018-04-07 00:32

西濱快白沙屯段 5月中通車難

2018-04-06 23:18

「螢」區要爆發了 各地賞螢季起跑

2018-04-06 23:52

金門自來水廠：最快6月可喝到大陸水

2018-04-07 13:57

走訪浪漫台三線 賴揆會耆老青農

2018-04-06 23:30

嘉市石雕「一鳴驚人」慶生 添藝術特色空間

2018-04-07 11:15

大甲媽祖遶境進香 4月13日起駕

2018-04-06 23:34

名校資優班入學考試電腦計分出錯 家長投訴空歡喜一場

2018-04-07 16:21

台中軟體園區藝術家駐村 「熊超人」也來了

2018-04-07 08:17

藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09

柯文哲參加北捷「心中山生活節開幕」活動

2018-04-07 12:39

影／會漂的海洋垃圾 宜蘭拿來造船、還可以載人呢

2018-04-07 11:38

綠營北市議員初選 新人有加權、老將打搶救牌

2018-04-07 00:42

大陸沙塵暴來襲沿海空汙高 桃園PM2.5橘色警訊

2018-04-07 14:10

柯文哲放話：2018要選的都公布帳戶

2018-04-07 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top