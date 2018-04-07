鼓勵年輕人參政 前立委成立「黨外參政平台」

2018-04-07 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



台灣是一個動能的社會，為鼓勵年輕人往前走，前立委王麗萍今天成立「黨外參政平台」，吾爾開希大陸民運人士也都場相挺，王麗萍除批評執政的民進黨失去了創黨的理想，也鼓勵更多年輕人走入政治，希望從雲林開始，帶動年輕人從政風潮。

「緬懷理想靈魂、重建黨外精神」虎尾厝沙龍主人王麗萍選在自由言論日成立「黨外參政平台」，藉以提供有志於參與社會改革的青年與女性朋友，一個合作協力的競選平台，全面投入年底雲林選戰，並聯合全台灣黨外參選人，以行動突破政黨壟斷，實踐日常政治，奪回公民主權。

王麗萍說，體認「只有國家、沒有政黨」才能擺脫主流政黨的操弄，為避免政治被民進黨與國民黨的政治顏色綁架。所以選在紀念鄭南榕追求理想的紀念日，宣佈成立「黨外參政平台」號召公民重建黨外精神

王麗萍以自己的青年從政經驗與日常政治的實踐，鼓勵公民投人選戰，共同思考形塑台灣二十年後的政治面貌，以「日常政治、小民參政」的理念投入年底選戰。

今天包括民運人士吾爾開希南下雲林說，年輕人是制衝與撞體制的動能，期待借由這次王麗萍的推動能喚起大家對台灣社會的認同，動新改造台灣。

王麗萍把象徵台灣現有主流政黨的綠藍繘黃的塗料倒入水中，和在一起，成了混濁的黑水，告訴大家除了國家，不能讓政黨操控，期待更多人來認同。