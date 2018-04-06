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靠臉書、拍賣網站 兩大男孩創業每月營業額上看200萬

2018-04-06 23:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

79及80年次的曾正榮和黃駿傑，利用網路平台，引進美國平價商品，透過蝦皮等拍賣網站開賣，一年營業額達2千萬到2千500萬元，曾正榮每天工作至少10小時以上。

79年次曾正榮說，當兵時，他和黃駿傑是學長、學弟，兩人特別有話說，彼此都有朋友在美國，兩人剛開始是玩票性質，請美國親友帶回一些美國品牌的服飾轉賣。

兩人越玩越覺得有趣，也看到不少商機，曾正榮退伍後決定嘗試把進貨量增加，搭上正夯的臉書，兩人就在臉書上大推做起「美國郵寄兵」生意，如今每月營業額上看200萬元。

曾正榮負責行銷，他說，強調美國郵寄兵強調的是快、趕得上流行及趨勢，他以平行輸入方式，把商品空運到台，「所以只要有出新貨或有新優惠，我在取得後二周內，一定要運回台灣」，他說，這是現代年輕人的心態，寧願多貴50元運費，但就是希望時尚新品能盡快到手。

兩人最初是以曾正榮的家當成小倉庫，他努力在臉書上發文解說商品特色，黃駿傑負責理貨，還是經常充當模特兒，展現商品特色，走的是平行輸入，最近蝦皮拍賣網站看上他的商品，頻頻幫忙上架，唯一要求看他的進口證明及報關資料，就是擔心是仿冒品，曾正榮說，真金不怕火煉。

由於懂得門路有些品牌一旦出新款，或打優惠折扣，曾正榮和美國的朋友，就會盡量收集新款尺寸，以最快速度運回台灣，「希望把最新、時尚流行送上消費者手中!」

臉書粉絲已達5萬多人，是商品的主力消費群，兩年前，把工作室擴大成實體店面，雖然營業額僅占全部不到一成，但能與消費者面對面互動，曾正榮說，結交不少新朋友是值得的。

79及80年次的曾正榮(右)和黃駿傑(左)，利用網路平台，引進美國平價商品，透過...
79及80年次的曾正榮(右)和黃駿傑(左)，利用網路平台，引進美國平價商品，透過拍賣網站開賣，年營業額達2千萬到2500萬元。記者謝梅芬／攝影
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79及80年次的曾正榮和黃駿傑利用網路平台，引進美國平價商品，透過拍賣網站開賣，...
79及80年次的曾正榮和黃駿傑利用網路平台，引進美國平價商品，透過拍賣網站開賣，年營業額達2千萬到2500萬元。記者謝梅芬／攝影
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79及80年次的曾正榮(右)和黃駿傑(左)，退伍後創業，利用網路平台，引進美國平...
79及80年次的曾正榮(右)和黃駿傑(左)，退伍後創業，利用網路平台，引進美國平價商品，透過拍賣網站開賣，年營業額達2千萬到2500萬元。記者謝梅芬／攝影
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