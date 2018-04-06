避開壅塞交通 台南推觀光自行車4路線

2018-04-06 09:25 中央社 台南6日電



台南區在清明節連假湧入不少觀光人潮與車潮，市府觀光旅遊局推薦遊客規劃到新營、鹽水、後壁、白河等地，搭配觀光自行車沿途賞美景、吃美食，還可避開市區較擁擠的道路交通。

台南市政府觀光旅遊局在溪北（曾文溪以北）地區規劃4條鐵馬觀光路線，分別為新營親子樂活線、鹽水懷舊美食線、後壁菁寮無米樂路線、白河木棉花道及農村體驗線。每線路線都有已建置完成的觀光T-BIKE租賃站，可提供自行車租借服務。

選擇新營線的遊客可從新營火車站旁的地景公園開始，陸續造訪新營糖廠、新營美術館園區、南瀛綠都心公園，時間與體力許可時，還可騎往近郊的天鵝湖。

鹽水線可從南門路停車場的觀光T-BIKE鹽水站開始，騎往橋南老街、鹽水天主堂、大眾廟聚波亭、武廟、八角樓、永成戲院、鹽水觀光美食城、月津港親水公園等景點。

後壁線則是從菁寮無米樂旅遊服務中心開始，可陸續到菁寮老街巡禮、聖十字架教堂、芳榮米廠等地，再回到菁寮無米樂旅遊服務中心。

白河線可從南88及南89道路交會處的觀光T-BIKE林初埤站開始，可先騎往林初埤木棉花道，再到土溝農村美術館、小南海風景區、白河市區等地造訪。

台南市觀光旅遊局長王時思表示，騎乘自行車徜徉在春天和煦的陽光下，享受騎車時涼風徐徐吹來，除可體驗農村生活，還可以賞美景、吃美食、採買新鮮的當地農特產品，也是避開市區擁擠交通的另一種旅遊選擇。