嘉義市天后宮4天3夜遶境 花百萬元打造新轎
嘉義市天后宮今晚8點將展開4天3夜遶境，上百名信眾隨著媽祖的腳步前往台南市大內三崁媽祖故居進香，全長130多公里，為了減輕扛轎者的負擔，天后宮今年花120多萬元，請2名國寶級的匠師為媽祖量身訂製新鑾轎，精緻又輕巧。
天后宮遶境邁入第6年，4天3夜130多公里的行腳，畫夜不停歇，光是陣頭就有400人，上百名信眾今晚8點隨著媽祖腳步回大內三嵌天后宮，過境50多座宮廟，是嘉南地區具規模的長途徒步進香活動。
為了此次遶境，天后宮斥資120多萬元打造新鑾轎，天后宮總幹事張金標指出，因長途徒步進香，為減輕玉輦班轎夫們的負擔，延聘80餘歲國寶級大師王永川手工雕製，鑾轎壁堵雕刻玉三媽的典故，鑾轎以烏心石木和台灣樟木，轎前特別雕刻千里眼、順風耳，另委請彩繪大師洪平順彩繪，2位大師合作完成鑾轎，新轎重約100公斤，較舊轎輕5、60公斤。
由於近日日夜氣溫變化大，身為醫師的嘉義市長涂醒哲特別提醒大家適時補充水份和注意身體，並頒匾額給王永川、洪平順，嘉義市議長蕭淑麗晚幾分鐘抵達，允諾送媽祖出諸羅城。
玉三媽鑾駕今晚起駕，預計8日下午4點多返抵嘉義市湖子內重畫區，在湖美三路舉行盛大的迎駕儀式，6點30分回鑾安座。林森里長王廣禮表示，3月迓媽祖是全台民間宗教信仰的盛事，天后宮玉三媽從大陸渡海來台，落居於台南大內三嵌，玉三媽自謙「花婆（乞食婆）」在嘉南地區偏鄉救貧濟世，信眾在嘉義市興建天后宮供奉至今逾半世紀。
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