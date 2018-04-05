嘉義市天后宮4天3夜遶境 花百萬元打造新轎

2018-04-05 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市天后宮今晚8點將展開4天3夜遶境，上百名信眾隨著媽祖的腳步前往台南市大內三崁媽祖故居進香，全長130多公里，為了減輕扛轎者的負擔，天后宮今年花120多萬元，請2名國寶級的匠師為媽祖量身訂製新鑾轎，精緻又輕巧。

天后宮遶境邁入第6年，4天3夜130多公里的行腳，畫夜不停歇，光是陣頭就有400人，上百名信眾今晚8點隨著媽祖腳步回大內三嵌天后宮，過境50多座宮廟，是嘉南地區具規模的長途徒步進香活動。

為了此次遶境，天后宮斥資120多萬元打造新鑾轎，天后宮總幹事張金標指出，因長途徒步進香，為減輕玉輦班轎夫們的負擔，延聘80餘歲國寶級大師王永川手工雕製，鑾轎壁堵雕刻玉三媽的典故，鑾轎以烏心石木和台灣樟木，轎前特別雕刻千里眼、順風耳，另委請彩繪大師洪平順彩繪，2位大師合作完成鑾轎，新轎重約100公斤，較舊轎輕5、60公斤。

由於近日日夜氣溫變化大，身為醫師的嘉義市長涂醒哲特別提醒大家適時補充水份和注意身體，並頒匾額給王永川、洪平順，嘉義市議長蕭淑麗晚幾分鐘抵達，允諾送媽祖出諸羅城。