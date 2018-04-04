不一樣的畢展！嘉藥兒童劇 奇美博物館連演4周

2018-04-04 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉南藥理大學嬰幼兒保育系獲奇美博物館贊助，配合當代荷蘭藝術家哈勒曼特「凝視日常」特展，在館內圓頂大廳演出「特別的你，不一樣的我」兒童劇，將舊花瓶、葡萄、小老鼠「擬人化」，透過和大鬍子哈勒曼特爺爺間的活潑生動又可愛的互動對話，讓小朋友們瞭解藝術家如何從日常生活中，看到不同世界。

「特別的你，不一樣的我」兒童劇是幼保系四甲同學的畢業公演，指導老師江世豪表示，哈勒曼特在當代畫家中獨樹一格，從未畫過人物，畫作的對象完全是日常生活中不起眼的靜物，如花瓶、水杯、門廊等。但透過他別具創意的視角，在畫中顯示出獨特的哈氏「凝視」風格。

兒童劇總召申珮瑜說，同學們花了一、兩個月時間研究奇美博物館提供的哈勒特曼生平、創作理念和畫作照片等相關資料後，發現哈勒特曼只畫物品，甚至在幾年前來台展出，將當時主辦單位送給他的禮物帶回後，寄來的回禮畫作主題竟不是那個禮物，而是禮物包裝盒。副總召蘇品樺說這真是太酷了，同學們因此決定讓劇中的哈勒特曼爺爺和他愛畫的物品來對話，並融入這次特展展出的畫作。

故事敘述哈勒特曼爺爺有一天在市集上買了一件舊花瓶，帶回家去想要好好畫下，但注重光影和視角的他，卻怎麼擺都不滿意，認真講究事事不馬虎的哈爺爺就陷入了創作的困境。而這時鎮上正舉辦著盛大的畫展...」申珮瑜說，歡迎親子一同前來觀賞兒童劇，瞭解哈爺爺如何突破！

幼保系主任陳嘉珩表示，畢業班學生通過指導老師、業師，三方協同合作，將創意與構思具體化，包括活動策劃、空間設計、道具佈景、劇本編導、服裝設計、造型設計、舞蹈編排、文宣與宣傳片製作等細節，師生歷時將近一年的規劃、討論、修正與反覆推演，才得以端出每一屆的畢業成果展，由衷歡迎各界蒞臨同樂、交流與指教。