台灣「桑椹村」 清明出現農婦千歲團採收工

2018-04-04 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台灣有個「桑椹村」，就在嘉義縣義竹鄉溪洲村，100戶人家幾乎都種桑椹，清明節前後1個月是產期，到處可見村民忙採收景象，義竹果樹產銷班第一班班長柯宗志10年前返鄉創業，以企業化經營成立「桑椹銀行」，今年屆滿十周年，產製桑椹鮮果及果汁養生健康，大受歡迎，建立好口碑，打響品牌。

18年前，溪洲開始植桑椹，有人種田邊，有人種圳溝邊、住家旁空地，不必掛牌寫名字，大家不會搞錯，為避免樹高不易採收兼顧品質，每年砍枝條矮化，樹幹雖粗卻長不高，產期各摘各的，全村1天約採收10噸賣盤商，柯班長種2公頃自產自銷，雇近20名臨時工採收，工人都是老農婦，年紀加起來可說是「千歲團」。

柯班長以自然農法、不施除草劑方式栽培，產季到，大批工人從清晨開始忙碌，用手一顆顆鮮採，在最短時間清洗，以真空急速冷凍方式保鮮，讓客人收到直接安心食用，桑椹銀行鮮果保鮮期1年以上，年產60公噸，還製成桑椹汁等產品，柯班長說，會稱「銀行」是收客戶貨款，桑椹冷藏大型冷凍櫃，隨時可來提領。

嘉義縣桑椹近20公頃，產銷班就占15公頃，桑椹樹多為台灣原生種老欉，與養蠶用的桑樹不同，果實多且大、味道甜中帶酸，桑椹產銷班吸引農委會苗栗區農業改良場何超然博士帶泰國農業考察團觀摩，泰國考察團邀請柯班長到泰國指導，何超然稱讚是台灣農業之光。