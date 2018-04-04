二崙國小百年校慶 校友看老照片憶童年

2018-04-04 18:29 中央社 雲林縣4日電



雲林縣二崙國小今天舉行100周年校慶，校方展示歷屆同學畢業照，並邀請500位校友回母校，在老照片中搜尋自己與同學身影，回憶童年時光。

二崙國小100周年校慶，今天除了舉辦百年紀念石揭牌、學生百工百業化妝進場外，並邀請校友們回母校，在校園內展示歷屆畢業照，供校友們在黑白老照片中搜尋自己與同學的身影。

雲林縣長李進勇致詞表示，「二崙桃李，薪傳百年」，辦學百年相當不容易，尤其看到學童化妝進場，展現活力與生命力，證明二崙國小老而彌堅、老而彌新、傳承百年精神。

校長廖欽祿表示，二崙國小走過100年歲月，為了迎接這個特別的日子，由校方成立籌備委員會，邀請二崙鄉長鍾福助擔任主委，並在3月下旬舉辦師生才藝展、踩街及聯歡晚會等活動。

鄉長鍾福助與縣議員廖錦珠都是第42屆畢業生，如今一人擔任鄉長、一人監督縣政，為民喉舌，2人今天都在第42屆畢業照中找到自己身影，感嘆時光飛逝。

今天有許多校友在會場與老同學相認，互道近況；上了年紀的校友在畢業照展示會場，看到自己昔日童稚的身影，不免感慨「歲月不饒人」。

也有老校友指著相片中已作古的的同學，語帶唏噓；更有校友回憶早年學校推行國語、不能講方言的趣事；中午餐會時，有多名校友模仿歌星表演，席間校友們訴說童年往事，現場溫馨洋溢。