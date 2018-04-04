親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「一個時代結束」 微軟裁撤Windows部門

二崙國小百年校慶 校友看老照片憶童年

2018-04-04 18:29中央社 雲林縣4日電

雲林縣二崙國小今天舉行100周年校慶，校方展示歷屆同學畢業照，並邀請500位校友回母校，在老照片中搜尋自己與同學身影，回憶童年時光。

二崙國小100周年校慶，今天除了舉辦百年紀念石揭牌、學生百工百業化妝進場外，並邀請校友們回母校，在校園內展示歷屆畢業照，供校友們在黑白老照片中搜尋自己與同學的身影。

雲林縣長李進勇致詞表示，「二崙桃李，薪傳百年」，辦學百年相當不容易，尤其看到學童化妝進場，展現活力與生命力，證明二崙國小老而彌堅、老而彌新、傳承百年精神。

校長廖欽祿表示，二崙國小走過100年歲月，為了迎接這個特別的日子，由校方成立籌備委員會，邀請二崙鄉長鍾福助擔任主委，並在3月下旬舉辦師生才藝展、踩街及聯歡晚會等活動。

鄉長鍾福助與縣議員廖錦珠都是第42屆畢業生，如今一人擔任鄉長、一人監督縣政，為民喉舌，2人今天都在第42屆畢業照中找到自己身影，感嘆時光飛逝。

今天有許多校友在會場與老同學相認，互道近況；上了年紀的校友在畢業照展示會場，看到自己昔日童稚的身影，不免感慨「歲月不饒人」。

也有老校友指著相片中已作古的的同學，語帶唏噓；更有校友回憶早年學校推行國語、不能講方言的趣事；中午餐會時，有多名校友模仿歌星表演，席間校友們訴說童年往事，現場溫馨洋溢。

李進勇
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

四月雪初綻放 嘉市15日辦油桐花季

2018-04-04 18:22

嘉義萬國戲院恐再度落幕 地方盼危機是轉機

2018-04-04 12:22

潤餅超清爽多吃無妨？專家：小心換來發福體態

2018-04-04 18:53

台灣「桑椹村」 清明出現農婦千歲團採收工

2018-04-04 18:44

台南官田「葫蘆埤童趣節」今明邀遊客闖關

2018-04-04 17:49

阿嬤紅蔥頭敗市有解 農糧署協助收購落幕

2018-04-04 15:48

台南這棟老屋好有趣 山牆上的字樣很時髦

2018-04-04 12:15

好天氣 蜂蜜產量價格回穩

2018-04-03 23:21

蜜蜂工坊 製蜜、檢驗層層把關

2018-04-03 23:19

蘭潭後山步道整建 完工後民間將認養修繕

2018-04-03 23:04

七股紅蔥頭價崩 將補助設冷藏庫

2018-04-03 22:43

南美館露台多 李孟諺要求不得漏水

2018-04-03 22:31

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

清明連假晚間開始 警方重要路段交管取締酒駕

2018-04-03 20:42

水上鄉代會主席補選 翻桌衝突中賴坤城勝出

2018-04-03 16:46

求職者注意！台塑與航空科技公司將到雲林招人

2018-04-03 13:38

搶先看！全台最大台南美術館即將完工 12月辦開館展

2018-04-03 13:09

台糖計畫在東石鄉建牡蠣殼生技廠 地方疑慮汙染反對

2018-04-03 11:42
看更多

熱門文章

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-04 07:34

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

「誰是老大」心結未解？ 關山土地公遶境車城缺席

2018-04-03 19:07

地表最可愛CPR教學墊 超萌消防員「救人我也行」

2018-04-03 21:00

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23

桃園農博開幕 蔡英文：誰說不好玩？來這就對了

2018-04-04 13:16

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50

茂林「鬼斧神工」峽谷暴紅 多納部落將訂管理辦法

2018-04-03 20:16

影／基隆童話藝術節爆人潮 林右昌：打造國際級活動

2018-04-04 15:42

FUN兒童節 宜蘭連假零作業 新北翻轉上下課

2018-04-04 00:13

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

清明假期展開 連三千公尺北大武山也客滿

2018-04-03 19:38

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

明年6月動物園放暑假 柯文哲：大家喜歡就試辦

2018-04-04 11:56

桃園軌道建設多 議員憂債留子孫

2018-04-04 09:41

基隆人注意！今天起一連6天市公車免費載你趴趴GO

2018-04-03 19:38

高雄茂林多納「鬼斧神工」峽谷 美景爆紅

2018-04-03 23:57

隨大甲媽遶境 這些禁忌別犯

2018-04-03 23:47

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

法商「迪卡儂」新竹旗艦店開工動土

2018-04-03 19:54

兒童節祭祖 金門蔡氏宗族:鼓勵孩童參與

2018-04-04 15:52

再忍一忍！嘉義最大公墓區塞車苦 明年可望解決了

2018-04-04 12:34

柯文哲宣傳海芋季 民眾上山採海芋

2018-04-04 11:22

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47

金門學童好幸福 比得兔電影搶先看

2018-04-03 20:26

為增加夜間路線養護 台鐵台南站列車行駛區間微調

2018-04-03 19:09

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16

影／台南梅嶺青梅上市 推兩小無猜弄青梅DIY旅遊

2018-04-04 06:55

雙薪育兒補助6千 鄭文燦：讓年輕家庭減輕負擔敢生

2018-04-03 20:15

台南這棟老屋好有趣 山牆上的字樣很時髦

2018-04-04 12:15

潤餅皮老店 新竹東門市場飄香48年

2018-04-04 09:07

幻象戰機首位女飛官現身新竹兒藝節 小朋友搶合影

2018-04-04 13:51

清明連假晚間開始 警方重要路段交管取締酒駕

2018-04-03 20:42

影／鹿草梅花鹿病死1頭？公所：交還捐贈人

2018-04-03 22:20

連假出遊 西拉雅國家風景區管理處好康報您知

2018-04-04 13:07

2周200罰單 北投5叉路口雙黃線有問題

2018-04-03 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top