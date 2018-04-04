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再忍一忍 嘉義最大公墓區塞車苦 明年可望解決了

2018-04-04 12:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，碰上黃道吉日送葬車隊多，車輛停停走走，讓民眾飽嘗塞車之苦，水上警分局出動大批員警義警，管制指揮交通，減緩塞車。

位在水上鄉火葬場及殯儀館由嘉市府經管，土地卻在嘉縣境，出入道路狹窄壅塞，鄰近又有公墓及民間經營的寶塔，多年來縣府一再陳情中央改善交通問題，未獲重視，去年縣長張花冠以罕見激動語氣，建請中央相關部會首長實地到現場走一趟，感受人民之苦，獲行政院長賴清德重視。

地方各界一再反映開闢聯外道路，解決交通問題，立委陳明文及李俊俋爭取將嘉138線道，納入生活圈道路辦理拓寬，但因縣市政府對開闢經費籌措、分攤，始終沒有共識，拖延至今，賴院長過年前率行政院團隊，分別到嘉縣市與張花冠及嘉市長涂醒哲協調，決定補助拓寬嘉138線道路。

縣府建設處長林永福說，行政院同意將嘉138線今年起分二段徵收拓寬，將3至8公尺不等狹窄路面，拓寬為15公尺快慢車道，10月優先動工忠和國小至嘉雲寶塔1公里多路段 ，總預算1億零200萬元，縣府負擔13%，行政院87%，最後一段嘉雲寶塔到慈雲寶塔之間路段，總預算2億2000多萬元，行政院全額負擔。　

警方今明兩天派員警維持牛稠埔公墓區鄰近一帶路口淨空，管制交叉路口、臨時停車及並排停車；慈雲寶塔前道路改單行道，在忠和國小前設指示牌，引導前往慈雲寶塔車輛直行縣道一六五線至義和保養廠左轉進入；嘉雲寶塔前道路改為單行道，禁止攤販在寶塔前設攤營業，增派警力防止車輛臨停或迴轉； 今天起到8日，縣府在台82線東西向快速道路設指示牌，導引掃墓車輛分流行駛。

嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今...
嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，碰上黃道吉日，送葬車隊多，水上警分局出動大批員警義警，管制指揮交通，減緩塞車。記者魯永明／攝影
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嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今...
嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，碰上黃道吉日，送葬車隊多，水上警分局出動大批員警義警，管制指揮交通，減緩塞車。記者魯永明／攝影
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嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今...
嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，碰上黃道吉日，送葬車隊多，水上警分局出動大批員警義警，管制指揮交通，減緩塞車。記者魯永明／攝影
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張花冠塞車李俊俋
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