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嘉義萬國戲院恐再度落幕 地方盼危機是轉機

2018-04-04 12:22中央社 嘉義縣4日電

萬國戲院將於4月8日落幕熄燈。 聯合報記者謝恩得／攝影
萬國戲院將於4月8日落幕熄燈。 聯合報記者謝恩得／攝影
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嘉義縣大林鎮關閉近20年萬國戲院，6年前重新點燈，成為嘉義縣唯一能放映電影、辦活動戲院，但近來因消防問題，恐再度落幕，社區人士希望這次危機就是轉機。

位於台鐵大林火車站附近的大林鎮萬國戲院，民國57年開幕，曾經風光一時，後來因產業型態改變而沒落，於77年歇業，歷經過改建、轉營運卡拉OK，甚至遭遇過祝融，不過，懸掛「萬國戲院」四個大字的建築，依然屹立不搖，見證當地的輝煌與沒落。

7年前，萬國戲院在地方有志之士江明赫的號召下，喚起一群熱愛家鄉的鄉親，以及中正大學、南華大學學生、社區協會的投入，並順利取得地主樊豐正無償提供使用，且獲得第一筆補助恢復原本舊貌，於101年舉辦象徵戲院浴火重生的點燈儀式。

萬國戲院重生幕後推手江明赫說，後續在地方有志之士無償出錢出力努力下，加上申請經費挹注修復後，萬國戲院產生聚光的效果，甚至也獲得電視台青睞，在戲院內搭設場景拍攝戲劇，大大提升知名度。

江明赫也以萬國戲院為據點，串聯火車站周邊的泰成中藥文物館、十信眼鏡行等亮點，進行小旅行導覽活動，讓遊客看到不同樣貌的大林。

萬國戲院知名度提升後，許多民眾和社團都會慕名參訪，江明赫每個月都定期舉辦電影放映和小旅行導覽，大林鎮公所也曾在戲院辦表揚活動。

江明赫表示，萬國戲院沒有營利，全依靠志工出錢出力，目前面臨到大眾安全的「消防問題」無力解決，恐面臨再度關閉命運，所幸在嘉義縣政府協助下，嘉義縣文化觀光局的文化資產專家小組，日前已到戲院對於登錄歷史建築做初步審查。

江明赫指出，萬國戲院於8日舉辦落幕告別活動，在沒有出現改善契機下，戲院無限期停止開放，不過，大家都期望萬國戲院能通過歷史建築的審查，對戲院進行完整的調查與健診，以及後續協助，讓戲院持續成為大林的燈塔，為地方創造更多效益。

歷史建築文化資產
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