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求職者注意！台塑與航空科技公司將到雲林招人

2018-04-03 13:38聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

為因應即將到來的6月畢業潮，雲林縣虎尾就業中心與虎尾科技大學將於本月11日上午在虎尾科技大學校園(虎尾鎮文化路64號)，聯合舉辦實習就業博覽會，包括台塑、長榮航宇、漢翔等航空與科技公司，將前往招攬員工，共釋出兩千多個工作機會，雲嘉南分署虎尾就業中心表示，參加這項博覽會的企業數超過預期，歡迎所有想找工作的人千萬別錯過大好機會。

設立在虎尾科技大學的虎尾就業中心指出，景氣已漸回溫，這項徵才活動在一個月前向企業界發出通告，報名參加廠商就超過80家，已超過原本預期的家數，顯示企業對人才的需求。

虎尾就業中心說，這次參加徵才博覽會的廠商，包括台塑企業、福懋科技、長榮航宇、漢翔航空…等知名廠商，釋出超過2千個職缺，活動當天也有結合專業人資提供求職履歷、健檢，藉由專業人員提供目前人資期望的履歷資訊，作為履歷撰寫參考，以提高求職民眾錄取率。

此外，還照顧服務單位也來設攤，宣導長照2.0政策，鼓勵青年投入長照產業，虎尾就業中心提醒社會新鮮人，除了用科系找工作、確定職務目標外，多主動投遞履歷才有機會按下入門鈴，爭取面試機會、找到適合自己的工作。

更多活動訊息，歡迎求職民眾洽詢虎尾就業中心(05)6330422或加入虎尾就業中心LINE@就可直接詢問。

虎尾就業中心提供經常性就業服務，預定本月11日在虎尾科技大學舉辦大型徵才，歡迎想...
虎尾就業中心提供經常性就業服務，預定本月11日在虎尾科技大學舉辦大型徵才，歡迎想找工作的人把握機會。記者蔡維斌／攝影
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履歷虎尾科技大學求職
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