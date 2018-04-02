記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



曾任報社記者的徐因，有次吃了滿桌假魚、假肉的素食宴，看似澎派，但吃起來味道都一樣，讓她決定轉行投入餐飲界，她辭職到餐廳當學徒從頭學起，並斥資千萬開了家蔬食餐廳，近年更到大學教授法式蔬食，推動綠色飲食。

63歲徐因大學時就讀中文系，畢業後在報社擔任記者，有次她受邀參加一場素食宴，發現滿桌假魚、假肉的素菜，雖然看起來澎派，但每道吃起來都一樣，讓平時愛下廚的徐因覺得十分可惜，興起了轉行念頭，她毅然結束7年的媒體生涯，轉行到餐廳當學徒。

徐因表示，剛開始到飯店餐廳應徵學徒，從洗碗工做起，由於不是科班出身，什麼都從零學起，一開始真得很辛苦，5年內待過3、4家餐廳，跟著不同主廚做菜，廣東菜、中式、法式料理都接觸過，因為最愛法式的精緻擺盤，最後開店以法式手法來呈現蔬食料理。

「蔬食料理最大的挑戰就是食材受限！」徐因說，如何用蔬食取代葷食，並呈現天然的好味道是一大挑戰，為了創造更多元的蔬食料理，她四處吃美食找靈感，更常遠赴國外取經。她笑說：「每個月幾乎一半的薪水都被吃掉了！」