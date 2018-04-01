親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

輪椅族遊台灣 無障礙設施不便掃興

2018-04-01 23:03聯合報 記者曹馥年╱即時報導

輪椅族出遊有多難？一群輪椅族姊妹淘近3年來時常相約搭乘大眾交通工具到台灣多個縣市出遊，卻不時因無障礙設施不友善而掃興。她們這個周末到台南旅遊兩天一夜，接連遇到騎樓不平整、機車與路阻重重，被迫駛上慢車道等窘境，先前還遇過低底盤公車司機表示不會使用斜坡道而拒載的情形。「一直想規劃環島遊，但想到對輪椅族不夠友善的環境，就有些猶豫。」

台南市府交通局長林炎成表示，會請客運業者全面檢討並加強駕駛對車內無障礙設施的操作。工務局則表示，從2011年至今，已在台南車站周邊以及民族路赤崁樓一帶進行共約2公里長的騎樓整平作業，由於工程需要建築物所有權人同意，且施工時間需時數日，並非所有民眾與商家都願意配合。已不斷說明協調，只要一拿到同意書就立即施工。在兩戶間的騎樓施作斜坡道的騎樓順平作業，已進行近400處。

工務局指出，台南市舊市區道路較小，人行道少且機車眾多，現階段在火車站、熱門景點周遭騎樓外側畫設停車格，留下內側至少1.5公尺空間供行人通行，若有機車違規停放，可由警察取締，未來將藉跨局處整合增加機車停車空間，逐步讓機車全面退出騎樓。

分別住在台北、雲林、台南等地的多名輪椅族，時常利用周末假日運用大眾交通運輸工具相約出遊，這個周末一行9人以電動輪椅代步，搭高鐵在台南集合，前往四草、台江國家公園、安平、藍晒圖、國華街等景點。

「光搭高鐵，就要等兩、三班車才能把人數湊齊！」這次規劃出遊路線的陳錦美指出，一班高鐵有4個輪椅席，2個是可收折輪椅座位，2個是不可收折輪椅座位。對電動輪椅使用者來說，等於整班高鐵只有兩個座位可選，而且只能用電話訂票，無法用網路購票。大家得分乘兩、三班高鐵，才能在台南集合完畢。

輪椅族王馨苡與多名共遊成員表示，先前來台南，打算從台南車站搭乘低底盤公車前往安平老街，駕駛先是說不會用斜坡板，要她們等下一班，下班公車又說斜坡板故障。由於一時間找不到無障礙計程車最後大家抱著無奈心情，坐著電動輪椅前往安平，「輪椅差點沒電！」這次大家怕再被拒載，昨天集資以每日6500元請復康巴士，才玩得比較盡興。今天少了大眾交通工具代步，又遇騎樓高低不平、路阻處處，不得不將電動輪椅駛上馬路，與車爭道。

陳錦美表示，某次出遊搭火車，想在一處車站為電動輪椅充電，未料車站有插座供手機族充電，卻不讓電動輪椅族充電，「說我們會充太久。」經過當地脊髓損傷者協會協調，車站才規劃出電動輪椅的充電空間。

住在新營的陳錦美說，每次規劃出遊，她都得到現場實際場勘，確認無障礙設施完備，才敢帶朋友一起玩。現階段的無障礙空間，仍屬台北最友善。大家原本想規劃環島遊，但經過近3年親自為台灣各地無障礙設施體檢，想到要搭乘大眾交通運輸工具環島，都有些猶豫。「每個人都會老，都有機會使用輪椅，希望政府將心比心，將無障礙設施做得更完善。」

輪椅族陳錦美（中條紋衣者）、王馨苡（左一）等姊妹淘，近3年來常利用周末假日，到台...
輪椅族陳錦美（中條紋衣者）、王馨苡（左一）等姊妹淘，近3年來常利用周末假日，到台灣各景點出遊。記者曹馥年／攝影
分享
台南火車站附近人行道較窄小，若遇到違規停車，輪椅族完全無法通行。記者曹馥年／攝影
台南火車站附近人行道較窄小，若遇到違規停車，輪椅族完全無法通行。記者曹馥年／攝影
分享
台南火車站附近騎樓較狹小，若有機車岔出停放，會影響輪椅族通行。記者曹馥年／攝影
台南火車站附近騎樓較狹小，若有機車岔出停放，會影響輪椅族通行。記者曹馥年／攝影
分享

高鐵環島

相關新聞

世界最棒里長譜曲 盼「勇敢的牛埔人」站出來

2018-04-01 13:36

每逢颱風重創就停電 樟湖國小獲贈太陽能發電設備

2018-04-01 13:33

迎接兒童節 雲縣長：陪他們玩

2018-04-01 13:31

台塑贊助藝術下鄉 大龍峒金獅團新港公演

2018-04-01 09:47

南瀛國際民俗藝術節 徵友誼單位促交流

2018-04-01 08:42

流標11次 安慶國小棒球場動土 10月完工

2018-04-01 00:43

官田國小校慶 「踏實厝」啟用 自己蓋的

2018-04-01 00:40

嘉義崇文國小音樂大樓 獲園冶獎

2018-04-01 00:32

謝銘祐「為長輩而唱」 第2場又遇到他 …

2018-04-01 00:27

嘉市陽明醫院院慶 感恩音樂會 病患「回娘家」

2018-04-01 00:12

社工獲特殊貢獻獎 嘉基「拚命三郎」喊話…

2018-04-01 00:09

嘉市地藏庵助學 學生製卡感謝

2018-04-01 00:02

女教授脖子腫 愛吃海帶害的？誤會大了

2018-03-31 19:54

官田國小105年 土角厝落成 師生：自己蓋

2018-03-31 19:52

響應教育新南向 經國首開產學專班35越南生來台學餐飲

2018-03-31 19:30

雲林330位學生成功體驗飢餓 並捐款救援貧童

2018-03-31 18:59

上市公司徵才 機械專才開出60k至77k

2018-03-31 18:42

紫斑蝶來囉！來看成群結隊紫斑蝶如何飛越高速公路

2018-03-31 18:27

巧！金曲謝銘祐兩演唱會均魏文貴任區長

2018-03-31 15:59

螢光點點真美！嘉大社口林場黑翅螢現身

2018-03-31 15:38

不願清寒孩子輸在起跑點 嘉市地藏庵發百萬獎學金

2018-03-31 14:12

賀！流標11次 台南安慶國小棒球場今動土

2018-03-31 12:14

一次品賞阿里山40款高山好茶 只有兩天！

2018-03-31 11:25

嘉義獎勵抓沙蜥 具繁殖力雌蜥每隻6元

2018-03-31 11:10

小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56
看更多

熱門文章

看到一張手繪孝親「服藥地圖」 家訪社工眼眶都紅了

2018-04-01 09:43

買國美館前7千萬豪宅 林佳龍：住的溫暖、幸福最重要

2018-04-01 12:09

去年清明回花蓮慘塞7小時 今年有蘇花改仍然要分流

2018-04-01 10:10

軍港遷移後 基隆港東岸這棟也要消失了

2018-04-01 14:57

林佳龍置產 學者建議：可考慮這些地方

2018-04-01 18:31

正中午致詞遇大太陽 柯Ｐ：我真命天子欸

2018-04-01 17:26

呱吉向徐巧芯告白 洪孟楷：只要呱吉老婆不會火大

2018-04-01 15:13

總年齡逾5千歲 百歲新人爺奶走秀圓婚紗夢

2018-04-01 15:33

7公尺河堤溜滑梯啟用 大小朋友塞爆三重大台北都會公園

2018-04-01 11:50

清明搶買潤餅 台南知名金德春捲賣到今天

2018-04-01 14:33

每逢颱風重創就停電 樟湖國小獲贈太陽能發電設備

2018-04-01 13:33

看過鐵窗花嗎？它綻放在4、5年級生童年記憶裡

2018-04-01 08:25

侯友宜夜賞新店潭水舞秀 小粉絲同樂

2018-04-01 19:47

迎接兒童節 雲縣長：陪他們玩

2018-04-01 13:31

南榮公墓全面交管車停老遠 謝立功：不便民

2018-04-01 13:33

台中市府解雇花博約聘人員 法院判違法要給資遣費

2018-04-01 12:59

哈瑪星光任務啟動 百年鐵道亮起來

2018-04-01 13:18

避免濫葬、疊葬 桃園復興建納骨牆示範公墓

2018-04-01 07:23

福榮麵坊雇身心障礙員工苦撐 連小學生都送來加油字條

2018-04-01 12:07

不只是外號 「水牛伯」游錫堃重拾老本行下田插秧

2018-04-01 13:29

台南西來庵紀念館今遷移 憶起日治最大武裝抗爭

2018-04-01 11:55

不向老婆說「我愛妳」 柯P：結婚30年這太肉麻

2018-04-01 15:22

酒氣財氣如過往雲煙 霸氣老闆樂當環保志工

2018-04-01 13:56

手工製一把好琴 林殿崴：可以留下足跡

2018-04-01 17:38

高雄市2特警搏命破獲行動軍火庫 警政署長慰問表揚

2018-04-01 18:32

畢旅錢自己賺 國小生義賣拉提琴

2018-04-01 11:56

民宿管理辦法鬆綁 桃園大溪開放老城區申請民宿

2018-04-01 07:47

新鮮！美濃作客日籍遊客 稱焢土窯很環保

2018-04-01 14:27

新屋魚米之鄉馬拉松看見桃園農業博覽會美景

2018-04-01 12:56

湄洲媽祖分靈安座 苗栗客家大院媽祖村進駐

2018-04-01 19:43

清明連假 高雄市易塞車路段與時間預測出爐

2018-04-01 14:04

花蓮觀光緩步復甦 預估蘇花清明連假車流較春節多3成

2018-04-01 07:37

與家扶兒玩泡泡足球 江啟臣被撞一直摔

2018-04-01 17:32

杜鵑花季音樂會 柯文哲、郭子乾一搭一唱笑聲連連

2018-04-01 16:47

與愛童在 兒童節來嘉就對了！

2018-04-01 14:02

世界最棒里長譜曲 盼「勇敢的牛埔人」站出來

2018-04-01 13:36

兒童月開跑 北市兒童憑摺頁享優惠

2018-04-01 11:35

清明連假搭車用一卡通 高雄多景點12歲下免費

2018-04-01 12:10

金門Kbike遭惡意破壞 暫停租借

2018-04-01 14:35

低碳遊金門 古寧頭電瓶車推優惠票

2018-04-01 08:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top