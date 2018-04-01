輪椅族遊台灣 無障礙設施不便掃興

2018-04-01 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



輪椅族出遊有多難？一群輪椅族姊妹淘近3年來時常相約搭乘大眾交通工具到台灣多個縣市出遊，卻不時因無障礙設施不友善而掃興。她們這個周末到台南旅遊兩天一夜，接連遇到騎樓不平整、機車與路阻重重，被迫駛上慢車道等窘境，先前還遇過低底盤公車司機表示不會使用斜坡道而拒載的情形。「一直想規劃環島遊，但想到對輪椅族不夠友善的環境，就有些猶豫。」

台南市府交通局長林炎成表示，會請客運業者全面檢討並加強駕駛對車內無障礙設施的操作。工務局則表示，從2011年至今，已在台南車站周邊以及民族路赤崁樓一帶進行共約2公里長的騎樓整平作業，由於工程需要建築物所有權人同意，且施工時間需時數日，並非所有民眾與商家都願意配合。已不斷說明協調，只要一拿到同意書就立即施工。在兩戶間的騎樓施作斜坡道的騎樓順平作業，已進行近400處。

工務局指出，台南市舊市區道路較小，人行道少且機車眾多，現階段在火車站、熱門景點周遭騎樓外側畫設停車格，留下內側至少1.5公尺空間供行人通行，若有機車違規停放，可由警察取締，未來將藉跨局處整合增加機車停車空間，逐步讓機車全面退出騎樓。

分別住在台北、雲林、台南等地的多名輪椅族，時常利用周末假日運用大眾交通運輸工具相約出遊，這個周末一行9人以電動輪椅代步，搭高鐵在台南集合，前往四草、台江國家公園、安平、藍晒圖、國華街等景點。

「光搭高鐵，就要等兩、三班車才能把人數湊齊！」這次規劃出遊路線的陳錦美指出，一班高鐵有4個輪椅席，2個是可收折輪椅座位，2個是不可收折輪椅座位。對電動輪椅使用者來說，等於整班高鐵只有兩個座位可選，而且只能用電話訂票，無法用網路購票。大家得分乘兩、三班高鐵，才能在台南集合完畢。

輪椅族王馨苡與多名共遊成員表示，先前來台南，打算從台南車站搭乘低底盤公車前往安平老街，駕駛先是說不會用斜坡板，要她們等下一班，下班公車又說斜坡板故障。由於一時間找不到無障礙計程車最後大家抱著無奈心情，坐著電動輪椅前往安平，「輪椅差點沒電！」這次大家怕再被拒載，昨天集資以每日6500元請復康巴士，才玩得比較盡興。今天少了大眾交通工具代步，又遇騎樓高低不平、路阻處處，不得不將電動輪椅駛上馬路，與車爭道。

陳錦美表示，某次出遊搭火車，想在一處車站為電動輪椅充電，未料車站有插座供手機族充電，卻不讓電動輪椅族充電，「說我們會充太久。」經過當地脊髓損傷者協會協調，車站才規劃出電動輪椅的充電空間。