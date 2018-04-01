國寶級大師林玉山 110歲冥誕紀念展

2018-04-01 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市文化局年度大展「嘉邑‧故鄉－林玉山110紀念展」持續展出至5月20日，今天是已故大師林玉山110歲生日，文化局舉辦開幕活動，宣布126件林玉山大師的作品在嘉義展出，邀請藝術同好、市民把握機會，一睹大師風采。

這場展覽地點在文化局3、4樓展覽室，以「家鄉」為紀念展主軸，藉由四大主題：田園山海、花卉鳥禽、動物生態及宗教歷史故事共126件作品，展現大師一生主要類型的創作風格。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉義早期前輩藝術家陳澄波、林玉山、蒲添生、張義雄等人的堅持，造就「嘉義畫都」美名，更成就台灣各地後輩畫家，締造台灣文藝復興、現代美術的輝煌時代。嘉義市藝術能量一等一，對延續嘉義畫都美名責無旁貸。

涂醒哲說，「嘉義市立美術館」上月28日動土，美術館將從舊菸酒公賣局搖身一變，成為嘉義市最重要的藝文空間。

文化局表示，國寶級藝術家林玉山（1907~2004），出生於嘉義美街的裱畫店。1926年他前往東京川端畫學校日本畫科就讀，1927年以寫生的〈水牛〉、〈大南門〉入選第一回台展，從此嶄露頭角。

林玉山創作的水牛圖像，呈現敦厚樸實的形象，連結人與土地的緊密關係與溫暖情感。作品「蓮池」、「甘蔗」、「夕照」獲得台展的特選首獎，前者已指定為國寶，後兩幅雖不復見，但透過「蔗作改良海報」，與嘉義市政府文化局典藏的〈諸羅風情〉能略窺當年畫作的神采。

文化局也在展覽期間舉辦多項藝術教育活動，4月1日開幕當天下午在1樓演講廳舉辦「座談會」，邀請美術教育家陳誠、嘉義資深藝術家陳哲、前嘉義大學美術系所長張權、嘉義資深藝術家李伯男、書畫篆刻創作家沈文俊等擔任與談人。