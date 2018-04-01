阿里山四季茶旅 大草原美麗茶屋展開放到清明假期

2018-04-01 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處連兩天將大阿里山茶區特色風貌縮影在牛埔仔大草原，這些精彩的茶空間將持續開放至清明連續假期後。

這些茶席都是社區民眾以在地的桂竹、轎篙竹、黃藤、蕨類等，與大草原搭配營造各有特色的茶屋，地點在台18線阿里山公路番路觸口段，欣欣水泥對面。