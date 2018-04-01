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阿里山四季茶旅 大草原美麗茶屋展開放到清明假期

2018-04-01 20:07聯合報 記者謝恩得╱即時報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處連兩天將大阿里山茶區特色風貌縮影在牛埔仔大草原，這些精彩的茶空間將持續開放至清明連續假期後。

這些茶席都是社區民眾以在地的桂竹、轎篙竹、黃藤、蕨類等，與大草原搭配營造各有特色的茶屋，地點在台18線阿里山公路番路觸口段，欣欣水泥對面。

另外，搭配阿里山四季景觀變化，在頂湖觀音石及169線石桌往太和路旁，即日起至4月29日的週六、日及連續假期上午9至12時，免費讓民眾參與大地茶席體驗，在夏日盛暑旅行中特別清涼。活動內容詳情請至阿里山管理處官方旅遊網或至臉書「阿里山 新印象」查詢。

太和社區運用創意四方竹營造茶席「四方竹迎四方客」。記者謝恩得／翻攝
太和社區運用創意四方竹營造茶席「四方竹迎四方客」。記者謝恩得／翻攝
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石桌社區結合在地黑棕櫚、孟宗竹及桂竹營造的「山中琉璃」茶席。記者謝恩得／翻攝
石桌社區結合在地黑棕櫚、孟宗竹及桂竹營造的「山中琉璃」茶席。記者謝恩得／翻攝
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太平社區的茶席。記者謝恩得／翻攝
太平社區的茶席。記者謝恩得／翻攝
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瑞里社區佈置的茶席。記者謝恩得／翻攝
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阿里山四季茶旅舉辦茶席競賽。記者謝恩得／翻攝
阿里山四季茶旅舉辦茶席競賽。記者謝恩得／翻攝
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瑞峰社區茶席。記者謝恩得／翻攝
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阿里山連續假期國家風景區

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