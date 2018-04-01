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傳統匠師台南培訓 父子檔師徒來練功

2018-04-01 20:14中央社 台南1日電

文化部文化資產局在台南市開辦的傳統匠師人才培育班，今天在市定古蹟水交社宿舍群修復工程處結訓。學員中有來自北部的匠師帶著兒子南下進修，希望精進有關古蹟修復的技能。

文資局委託國立台南藝術大學辦理「傳統匠師（土水泥作類）人才培育計畫（基礎班）」，從3月起利用每個週末上課，招收30名有從事土水泥作經驗或相關證照的學員。課程內容包括日式木摺壁、日式編竹夾泥牆、斗子砌等文化資產常見的壁體施作工法。

文化部文化資產局長施國隆在結訓典禮致詞時表示，這次共有28名學員完成學科及術科共48.5小時的訓練及最後能力考核，其中有從基隆、宜蘭、花蓮遠道而來的學員，也有30歲以下的年輕世代加入，追求技藝精進的精神令人佩服。

施國隆表示，國內擁有證照的600多名傳統匠師中，50歲以下的只有不到1/5。面對愈來愈多的古蹟和歷史建物修復需求，人才除了不足，也有斷層現象，修復技術的傳承出現危機。

他說，台灣傳統匠師的技藝具有「外銷」水準，已有其他國家邀請台灣匠師跨刀協助古蹟修復工作。文資局希望持續媒合產、官、學界能量，建立更嚴謹、專業的人才培育制度，並協助提高匠師所得，吸引更多年輕優秀人才投入。

平時在北部執業的匠師鄭溪圳，這次特地帶著27歲的兒子鄭子強南下參與培訓。鄭溪圳說，雖然父子二人都擁有證照，但古蹟修復的南北門派不同，學界也有些與業界不同的見解，一定要多進修才能更精進。

他說，未來古蹟只會變多不會變少，對從事修復的匠師需求也會增加，現在年輕人比較少也是事實。希望政府能協助提高傳統匠師位階，例如在古蹟修復調查及決策過程加入匠師認證制度，可成為吸引年輕人才的誘因。

古蹟文化資產文化部

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