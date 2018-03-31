女教授脖子腫 愛吃海帶害的？誤會大了

2018-03-31 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



48歲向姓女教授年輕時罹患甲狀腺結節，以為脖子腫是愛吃海帶、高麗菜等高碘食物害的，但禁吃後，脖子仍不斷腫大，如乒乓球般，就醫才知道是與食用高碘食物無關，經接受燒灼手術緩解；62歲邱姓婦人2年前因左側脖子腫腫的，聽說要「割脖子」，留下傷口，嚇得裹足不前，直到就醫與醫師彭正明溝通，接受經口手術，脖子沒有留下疤痕。

中山醫學大學附設醫院一般外科主任彭正明說，一半以上的患者都有結節的問題，建議30歲以上民眾每年體檢時加做甲狀腺超音波檢查，若發現問題盡早治療，若拖延，恐會癌化，或造成呼吸、吞嚥困難，若腫瘤不到2公分，只需要拿掉一邊甲狀腺，亦可免除終身服用荷爾蒙的困擾。

向姓女教授說，她年輕時發現左側甲狀腺結節，怕手術割脖子留下傷疤又傷及聲帶，影響工作，但吃藥沒效就放任不管，朋友勸她少吃高碘食物，她以為是自己愛吃海帶、高麗菜害的，忍著不吃，但脖子愈來愈腫，尤其感冒，吞嚥困難、聲音沙啞，經接受燒灼手術，才知道與高碘食物無關，術後終於可以放膽吃海帶、高麗菜了。

中山附醫醫學影像部醫師鄭凱倫說，甲狀腺結節病患常因吞嚥困難或外觀有腫塊等症狀困擾不已，一般都是體質問題，但由於甲狀腺機能亢進也類似症狀，易產生混淆，建議民眾脖子出現腫塊儘速就醫檢查，對症下藥。