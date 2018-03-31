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民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

上市公司徵才 機械專才開出60k至77k

2018-03-31 18:42聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心今天舉行今年首場大型徵才，上市公司上銀科技提供技師薪資 60K-77K最高，許姓管理師表示，該公司預計在嘉義設廠，並提供宿舍，歡迎南部的民眾一起投入公司行列，技師的條件除了希望是機械相關科系外，能夠擁有相關証照或是以往工作經歷都是加分的項目，除了本場徵才活動外，如有興趣民眾也可多多利用台灣就業通或各地就業中心。

永康就業中心主任黃豑頡表示，目前企業的薪資已明顯M型化，鼓勵民眾想要有更高更好的待遇，除了強化自己的專業技能外，更要加強自己的不可替代性，並且養成積極的態度及團隊的精神，先了解自己要的是什麼，想像自己10年後想成為怎樣的人，朝著方向努力實現夢想。

今天的大型徵才活動，現場有41家廠商參與，提供約1500個工作機會，參加人數逾 600人，遞送履歷721 人次，初次媒合348人，媒合率近5成。當日有多家廠商平均薪資皆近30K，其中上銀科技股份有限公司提供技師的 薪資 60K-77K最高，南茂科技及生展生物科技提供超過100個工作職缺數最多。

設攤的廠商及職缺相當多元，有服務業、科技業、傳統產業，活動現場並針對中高齡的職務再計設做展示，政府近幾年一直希望提升中高齡及退休人力的活化運用，雖然中高齡的體力或眼力較不如年輕人，但透過輔具的協助，其產能及穩定性都會對企業有很大的幫助。

永康就業中心今舉辦大型徵才。圖／永康就服站提供
永康就業中心今舉辦大型徵才。圖／永康就服站提供
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薪資徵才活動勞動部

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