紫斑蝶來囉！來看成群結隊紫斑蝶如何飛越高速公路

2018-03-31 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



進入紫斑蝶北飛盛季，雲林縣林內鄉紫斑蝶季今天開幕，民眾熱鬧迎蝶，除在國道3高速公路開闢「蝶道」，因紫斑蝶而結為「蝶親家」的茂林國家風景區也帶來大批蜜源植物，為紫斑蝶廣闢蜜園，吸引大批紫蝶尋蜜而來，翩翩飛舞，為雲林蝶季掀起熱潮，林內鄉公所歡迎大家到林內踏青賞蝶。

林內鄉長張維崢指出，紫斑蝶每年10月會由中北部往南飛到南部山谷過冬，隔年3月春天再成群結隊北飛，這種獨特的蝶群集體遷徙景象，在世界生態極為少見，曾躍上探索頻道等國際媒體，成為享譽全球的生態。

張維崢說，林內鄉坪頂村的丘陵地正好是紫斑蝶北返的蝶道，每年3到4月中旬，成千上萬的紫斑蝶從高屏北返，並在林內鄉聚集後，再一起飛越濁水溪，到了彰化八卦山台地再分道揚鑣，所以只有林內丘陵地能清楚觀察到牠們過境的磅礡氣勢，以及蝶群跨越國道的壯觀景象，每每讓人嘆為觀止！

今天蝶季開幕，紫斑蝶起飛點的茂林國家風景區管理處帶來「高士佛澤蘭」蜜源植物，當成聘禮交接給林內鄉長張維崢，象徵茂林把維護紫斑蝶的生態任務交棒給林內，更借此讓茂林和林內結為「雙林蝶親家」，由雲林副縣長丁彥哲、行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉共同見證並共同啟動林內紫斑季系列活動。

張維崢說，為打造紫斑蝶覓食好環境，鄉民齊心齊力種植蜀葵花，今年增種蝶豆花及各種蜜源植物，廣闢綠園推廣雲林生態旅遊。並配合清明五天連假，將有專業紫斑蝶導覽解說、劇團表演及抽獎、彩繪文創紫蝶帽與小農市集，歡迎大家到林內探尋賞蝶祕境，一覽蝶群過境盛況。