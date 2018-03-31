嘉義大學實習林場 螢火蟲現蹤

2018-03-31 17:19 中央社 嘉義市31日電



天氣漸暖，嘉義大學實習林場螢火蟲現蹤，校方今天籲請民眾賞螢時，在手電筒套上紅色玻璃紙、避免喧譁，以免干擾螢火蟲求偶。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男受訪表示，位於嘉義縣中埔鄉社口村的嘉大實習林場，由於生態環境保護良好，且距市區不遠，近年來已成為嘉義地區的賞螢秘境。

劉建男指出，嘉大實習林場擁有豐富的林相，加上乾淨、無汙染的水源，生態豐富，單是螢火蟲就有15種之多，其中尤以每年4、5月間出現的黑翅螢數量最多。

他說，隨著天氣轉暖，實習林場的黑翅螢已開始大量發生，入夜後，林木下及草坡上都有成群的黑翅螢飛舞，天黑後的2個小時內，是最佳的賞螢時機。

劉建男表示，螢火蟲發光是為了求偶，但是人為的手電筒燈光、聲音干擾或捕捉，都可能影響到螢火蟲求偶，因此民眾賞螢時，要記得在手電筒套上紅色玻璃紙，同時避免喧譁嘻鬧，以減少對螢火蟲的干擾。

他說，螢火蟲發光閃爍很漂亮，因此有人會想抓在手上近距離觀察，但螢火蟲很脆弱，如果任意捕捉，有可能造成螢火蟲傷害，「愛牠，就應避免傷害牠」。

劉建男指出，嘉大實習林場未實施收費，為了方便民眾賞螢、避免干擾螢火蟲求偶，今年4月的每週五至週日傍晚，嘉大學生將在林場賞螢步道起點協助民眾手電筒黏貼紅色玻璃紙，並提供諮詢服務。