林內紫斑蝶季 見證環境檢驗師過境

2018-03-31 17:19 中央社 雲林縣31日電



「只要有一點點汙染，紫斑蝶就不願意棲息」，林內紫斑蝶季今天登場，見證環境檢驗師的遷徙過境，並喚起民眾重視生態與環境保育，讓紫斑蝶永續飛舞。

今年進入第12年的林內紫斑蝶季，在各界的引頸期盼下於林內鄉公所前廣場開幕，雲林縣副縣長丁彥哲、林內鄉長張維崢等與會，邀請民眾在4月1日及6日、7日、8日連續假日觀賞「清明蝶」的遷徙過境奇景。

丁彥哲說，「紫斑蝶是自然環境的檢驗師，只要有一點點汙染，就不願意棲息」，林內坪頂、觸口地區是遷徙過境必經之地，蝶舞天空奇景，被喻為「蝶河隘口」，印證林內好山好水是紫斑蝶的最愛。

每年在清明節前後，紫斑蝶從高雄茂林等棲息地北飛遷徙，過境林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段、越過濁水溪往北部繁衍後代，被稱為「清明蝶」，與北美帝王蝶遷徙齊名，列為世界唯二「越冬型蝴蝶」。

張維崢指出，林內打造紫斑蝶過境覓食的優質生態環境，種植蜀葵花、蝶豆花及蜜源植物迎接嬌客，期望欣賞自然奇景之餘，扎根生態教育，推廣雲林的生態旅遊。

張維崢表示，今年特別推出熱氣球宣傳，以紫斑蝶的視角俯瞰大地，希望喚起愛惜環境意識；活動還有生態導覽、彩繪蝴蝶帽DIY、在地市集、5月26日田園路跑等系列，邀民眾來林內觀賞紫斑蝶群舞天空奇景。