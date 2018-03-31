小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



為加速推展綠能科技產業，行政院今天舉行「沙崙智慧綠能科學城」動工典禮，由行政院賴清德院長、台南市李孟諺代理市長、立法委員、行政院政務委員及相關部會首長等受邀出席，與會貴賓在祭拜祈福後，一同持鏟動工，為台灣綠能科技產業發展樹立全新的里程碑，打造綠能矽島的目標。

賴清德表示，感謝蔡英文總統青睞，前行政院長林全的支持，今天動土代表計畫由規劃進入建設階段，當地也成立大武崙沙崙綠能推動委員會，市府傾洪荒之力，行政院團隊也傾全力，打造綠能科學城建設成功，不只造福台南更重要目的是成為台灣綠能產業推動的引擎，讓台灣走向綠能矽島的目標，但不容易，行政院市府立政院及學研機構和在地鄉親要共襄盛舉。

行政院為達目標採三大策略，一修訂法津，修改電業法，2025年成為非核家園，再生能源要佔比百分之20，讓綠能科學城得到法律方向上的支持；進一步修訂放寬再生能源法，用電大戶必須使用再在能源，修定能源法，讓綠能產業推動更加順暢。

另一是編列算，在前瞻編81億，其中百分之40有40億是放在沙崙綠能科學城，一步步推動，整體沙崙綠能科學城建置，有市府負責的會展中心，下個月動工，經濟部科技部負責的研發中心與產業園區，中研院南院計畫，汙水處理廠及輕軌先進運輸車站，還有自駕車，整體經費有231億元投入；行動方案有二年的太陽能光電計畫，四年風力發電及沙崙綠能科學城及智慧電錶建置。

沙崙科學城座落於高鐵台南特定區，核心區涵蓋綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域，以及大台南會展中心等，周邊更有中研院南部院區、交通大學光電學院、成功大學歸仁校區及國家實驗研究院國家地震工程研究中心等研發機構。科學城是我國綠能科技產業連結在地、連結國際、連結未來的心臟，更是帶動我國能源轉型與創新經濟發展的推手。