簡單幸福 台南北門「三慈食堂」長輩共餐30元

2018-03-30 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市北門區三慈關懷據點，在市府照管中心協助下，爭取慈揚慈善基金會補助10萬元進行修繕及增設廚房完成，今辦理「三慈食堂」廚房啟用儀式，每餐4菜1湯只收30元，提供長輩們將有更舒適共餐環境。

北門沿海地區的三慈關懷據點，在市府照管中心輔導員陳月貞輔導，每周五天中午推出「老人共餐」服務，目前據點約有30多位長輩一起共餐。

但是，因為設置據點活動中心老舊，而且沒有廚房的空間規劃，志工在烹煮時，只能克難的在角落煮食或在據點屋簷下做備餐工作。

社區輔導員陳月貞，有感志工烹煮時的不便，遂向慈揚慈善基金爭取補助據點空間修繕及增設廚房及設備費10萬元。

三慈關懷據點主任曾必忠說，三慈據點在慈揚基金會補助，空間煥然一新，也有了獨立廚房空間，讓志工能有完善的烹煮空間及設備，使據點的備餐更為順暢了。

慈揚基金會執行長王玉飛表示，三慈關懷據點提供周一到周五的老人共餐服務，基金會特別捐助10萬元修整廚房並添購廚房設備，期待在社區關懷據點的照顧下，長輩們可以快樂的在地安老。