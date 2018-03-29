牛埔大草原的茶屋茶會 這周假日感受阿里山茶鄉風情

2018-03-29 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於這周六日（3月31日至4月1日），在台18線阿里山公路觸口段的牛埔仔遊憩區，舉辦阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會，現場有春漾茶屋茶席評選、封茶集祝福、茶旅達人社區茶服展演、鄒族原民歌舞展演，讓民眾一邊喝好茶，感受阿里山茶區人文氛圍。