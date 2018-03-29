音樂無國界！4月2日聽奧地利美聲

2018-03-29 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



音樂無國界！私立宏仁女中與奧地利聖心女中合唱團搭起文化交流橋梁，聖心女中學生入班上課，也住進宏仁女中學生家，感受最真實台灣味。

聖心女中來自有「古典歌劇之都」美稱的奧地利布雷根茨里登堡，該校合唱團成軍33年，是合唱團比賽常勝軍，每年安排海外合唱交流，足跡遍及歐美各國，今年到台灣交流，分享歐陸地區純淨美聲。

此次聖心女中有29名學生來台交流，宏仁女中學生當「東道主」，安排奧地利師生包春捲、水餃，盛情款待。明年9月，宏仁女中學生回訪奧地利。

奥地利布雷根茨市音樂學校校長彼得海勒，久聞台灣原住民古歌謠音韻優美，原住民歌聲宛若天籟，此行指定要訪阿里山新美國小等，聽學童清唱鄒族古歌謠，彼得海勒昨天造訪原鄉，對孩子清亮嗓音，忍不住讚嘆「太美了！」

宏仁女中校長吳垣甫說，奧地利作為音樂之都，落實音樂生活化，音樂不僅提升氣質，也能增強自信、啟發學習，這場異文化交流，讓兩地學生收穫滿滿。