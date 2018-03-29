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「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

罹患肌萎症卻每天自己推輪椅上學 獲獎肯定

2018-03-29 18:54聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市總統教育獎名單出爐，東原國小羅仁宏罹患肌肉萎縮症，不良於行，但卻勤奮學習，名列前茅，獲得特優獎，將代表台南市參選全國總統教育獎。

台南市教育局表示，今年共有15名學生獲選， 將在6月公開表揚，獲特優學生為東原國中羅仁宏、復興國中吳芷聿、竹橋國中陳莅諺、南大附聰蔡銘祥、東山國小杜思婷、德高國小張世諭、開元國小傅煒哲及青山國小趙雅惠等8位。

獲優等則為楠西國中吳孟芸、六甲國中邱宜庭、沙崙國中卓延昰、龍崎國中李彧賢、東山國中王蔓菱、仁德國中王彩棉及大成國小楊意訢等7位。

教育局指出，本次獲獎學生中，東原國中羅仁宏及竹橋國中陳莅諺已二度獲選，兩人皆曾於2015年分別獲得臺南市國小組優等及特優，這次再提出新事蹟，優秀傑出表現又獲評審委員的青睞與肯定。

兩人皆為身心障礙生，羅仁宏罹患罕見肌肉萎縮症，每天自己用輪椅上下學，風雨無阻、不曾遲到，學業更是名列前茅，還擔任組長指導同學課業；雖然家境清寒，卻能體恤父母的辛勞，並以感恩的心面對每一天，更期許能將自己的生命歷程回饋社會，其積極進取、珍愛生命的情操，令人動容。

而陳莅諺則因小時候開刀影響，造成腳行動不便及生活上許多困難，但他努力克服身體障礙，挑戰籃球、游泳、腳踏車等多項體能運動，參加科展、特殊學生才藝比賽、Cool English字彙王比賽、子曰盃文藝創作等多項競賽，皆表現優異，甚至還帶著二胡巡迴表演，展現了生命的強韌與無限可能。

台南市竹橋國中陳莅諺獲台南市總統教育獎特優。圖／教育局提供
台南市竹橋國中陳莅諺獲台南市總統教育獎特優。圖／教育局提供
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台南市東原國小羅仁宏獲台南市總統教育獎特優。圖／教育局提供
台南市東原國小羅仁宏獲台南市總統教育獎特優。圖／教育局提供
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