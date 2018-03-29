虎頭埤夏天推橄欖鳳梨冰 訴說百年橄欖山傳奇

2018-03-29 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南虎頭埤風景區今年夏天首次推出季節限定的古早味鳳梨橄欖冰，以當地礁坑社區特產橄情果，及當季新鮮鳳梨，淋上古法熬煮糖漿，酸酸甜甜的滋味令人唇齒留香，回味無窮，橄欖來自百年前引進的錫蘭橄欖，園區緊鄰的橄欖山更有傳奇故事。

虎頭埤風景區主任鄭道立表示，鳳梨和橄欖是新化五寶中的其中二寶，是在地特色農產品，夏天到台南不只有吃芒果冰，還可以品嘗不一樣的在地冰品。

其中「橄欖」，原料來自當地橄欖山所生產的百年錫蘭橄欖，新化礁坑社區近年來重新復育及大力推廣橄欖產業，位在虎頭埤風景區附近有18公頃的橄欖山，幾年前被地方發現是一處是從日軍時代就開始設立的訓練基地，地下壕溝四通八達有如越共村，村內設有假文昌祠和關帝廟，也有假墳墓，轟動一時。

這座橄欖山經調查還保有100多棵百年橄欖樹，虎頭埤園區內也有12棵，據老一輩人士回憶，日據時期日本軍方栽種橄欖是加工成橄欖粉，送往前線讓士兵顧腸胃，日本人撤離台灣後橄欖山荒廢，目前橄欖山由虎頭埤風景區接管，礁坑社區安排農村小旅遊也是很夯的行程 。