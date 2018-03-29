虎頭埤推古早童玩 兒童節12歲以下免費入場

2018-03-29 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市虎頭埤風景區在清明連假推出「虎頭埤童樂會」，提供竹製投壺、吊酒瓶、套圈圈、跳格子等多項童玩免費體驗，還可以當個活力小勇士體驗射箭與棒球九宮格，配合兒童節特別為推出可愛造型「兒童餐」，4月4日兒童節當天優惠12歲以下兒童免費入園，4月5日至8日則優惠兒童憑入園票根免費兌換付費型的體驗活動一次。

虎頭埤風景區主任鄭道立表示，虎頭埤以往被認為年長者比較喜歡來，因此趁著兒童節安排不一樣的古早童玩體驗，搭配闖關活動，在第一碼頭、紅厝、咖啡屋及活動中心設4個關關點，讓小朋友飽覽虎頭埤風光，達到運動健身，也可以體驗爺爺奶奶或爸爸媽媽小時候的童玩。

另外虎頭埤也推出「兒童節一泊二食」方案，4月1日前預訂，即可享4月3日至8日期間雙人套票，每人只要750元，內含入園門票、湖畔活動中心住宿、精緻早餐及午餐各乙客、腳踏船乙次、活力小勇士之射箭及棒球九宮格免費體驗乙次，兒童餐單點一份150元，詳細活動內容請見虎頭埤風景區官網，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。