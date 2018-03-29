影／奧地利音樂教授來台 為聽阿里山最美聲音

2018-03-29 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



奥地利布雷根茨市音樂學校校長彼得海勒，因久聞台灣原住民古歌謠音韻優美，原住民歌聲宛若天籟，日前陪同奧地利聖心女中合唱團來台交流，特別指定要訪阿里山新美國小，聽學童清唱鄒族古歌謠，昨天他聽到孩子們清亮嗓音、多部合唱後忍不住讚嘆「太美了！」期許校方持續傳承，讓台灣美麗天籟永不間斷。

60歲的彼得海勒現為奧地利全國音樂教綱主委，也是布雷根茨市音樂學校校長，從事音樂學術研究超過35年，專長為歐洲中世紀、文藝復興與巴洛克時期古歌謠研究，並在大學開課、研究各種古樂器。本月26日他帶領奧地利聖心女中合唱團來台與嘉義市宏仁女中交流，事前即請校方幫忙，希望聽到阿里山原住民歌謠，並於昨天連趕百公里山路拜訪達邦、新美、茶山三所國小，親身感受原住民音樂之美。

「It's Amazing！」彼得海勒昨天下午聽到新美國小學童，在指導老師高英傑指揮下，以嘹亮嗓音清唱鄒族古歌謠，開心拍手驚嘆「太棒了！」並透過翻譯說明，孩子們聲音實在太精采了，讓他非常感動，也期望孩子們要繼續唱下去，將這古老好聽歌謠永續傳承。

高英傑表示，孩子們這次演唱並非刻意表演，只是平常的合唱練習，清唱古歌謠有狩獵後歡樂心情，也有身體不舒服等待巫醫救助的呼喊，還有族人互動對話。聲音即是孩子們最美、最原始的表情。