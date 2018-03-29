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影／奧地利音樂教授來台 為聽阿里山最美聲音

2018-03-29 09:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

奥地利布雷根茨市音樂學校校長彼得海勒，因久聞台灣原住民古歌謠音韻優美，原住民歌聲宛若天籟，日前陪同奧地利聖心女中合唱團來台交流，特別指定要訪阿里山新美國小，聽學童清唱鄒族古歌謠，昨天他聽到孩子們清亮嗓音、多部合唱後忍不住讚嘆「太美了！」期許校方持續傳承，讓台灣美麗天籟永不間斷。

60歲的彼得海勒現為奧地利全國音樂教綱主委，也是布雷根茨市音樂學校校長，從事音樂學術研究超過35年，專長為歐洲中世紀、文藝復興與巴洛克時期古歌謠研究，並在大學開課、研究各種古樂器。本月26日他帶領奧地利聖心女中合唱團來台與嘉義市宏仁女中交流，事前即請校方幫忙，希望聽到阿里山原住民歌謠，並於昨天連趕百公里山路拜訪達邦、新美、茶山三所國小，親身感受原住民音樂之美。

「It's Amazing！」彼得海勒昨天下午聽到新美國小學童，在指導老師高英傑指揮下，以嘹亮嗓音清唱鄒族古歌謠，開心拍手驚嘆「太棒了！」並透過翻譯說明，孩子們聲音實在太精采了，讓他非常感動，也期望孩子們要繼續唱下去，將這古老好聽歌謠永續傳承。

高英傑表示，孩子們這次演唱並非刻意表演，只是平常的合唱練習，清唱古歌謠有狩獵後歡樂心情，也有身體不舒服等待巫醫救助的呼喊，還有族人互動對話。聲音即是孩子們最美、最原始的表情。

奧地利聖心女中合唱團4月2日晚上7點30分，將在嘉義市文化局音樂廳，與宏仁女中藍園美聲合唱團，舉辦「奧嘉美聲春之頌」聯合音樂會，歡迎民眾索票入場。

彼得海勒教授聽到阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記者卜敏正／...
彼得海勒教授聽到阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記者卜敏正／攝影
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彼得海勒（左二）昨天到阿里山新美國小，聽學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記...
彼得海勒（左二）昨天到阿里山新美國小，聽學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記者卜敏正／攝影
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彼得海勒教授聽到阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記者卜敏正／...
彼得海勒教授聽到阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠，驚歎「太美了!」 記者卜敏正／攝影
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宏仁女中鼓樂團，擊鼓歡迎 奧地利聖心女中合唱團來訪。記者卜敏正／攝影
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宏仁女中校長吳垣甫（右起）昨日陪同彼得海勒，拜會阿里山新美國小校長方紅櫻。記者卜...
宏仁女中校長吳垣甫（右起）昨日陪同彼得海勒，拜會阿里山新美國小校長方紅櫻。記者卜敏正／攝影
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來自奧地利的聖心女中合唱團，本周到嘉義宏仁女中交流。記者卜敏正／攝影
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阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠。 記者卜敏正／攝影
阿里山新美國小學童清唱鄒族古歌謠。 記者卜敏正／攝影
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原住民奧地利阿里山

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