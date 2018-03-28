每到清明 才想起鄭成功有2個兒子還在台南

2018-03-28 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



明末的鄭成功有開台英雄之稱 ，但留在台灣的相關事證却不多；你知道他的兩個兒子葬在台南嗎？由於墳塋已經被列為市定古蹟，每年清明時節文化資產管理處人員都會前往祭拜，才讓人想起這段過往。

文資處表示，今天上午前往臺南市柳營區歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」祭拜，另並將於4月3日上午，會同鄭氏宗親會及施氏宗親前往祭拜「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等4座市定古蹟，表達對先祖慎終追遠的虔誠。

祭拜的5座古墓中，除了「陳永華墓」外，均位於臺南市南區南山公墓附近，其中「藩府二鄭公子墓」墓主是鄭成功的2個兒子鄭睿、鄭發，而「藩府曾蔡二姬墓」則是鄭成功的2位嬪妃，清廷將臺灣納入統治版圖後，與鄭成功有關的墳塋，都遷往大陸內地故里，這兩座因故留在臺南未遷，是與鄭成功相關且難得一見的史蹟。

而「施瓊芳墓」距「曾蔡二姬墓」僅約50公尺，建於清光緒3年（1877年），清制墓室維護十分完整，為本市所僅見，更有臺灣府城父子雙進士（施瓊芳、施士洁）的輝煌歷史事蹟；「曾振暘墓」立於明代崇禎15年（1642年），是目前臺灣所發現最早的漢人陵墓。

另位於臺南市柳營區的「陳永華墓原址及墓碑」，其墓主陳永華曾任延平郡王鄭成功之參軍，人稱「世子文臣第一」，此墓現雖已遷葬至福建，但原址所留存的墓碑是陳永華在臺開發之重要歷史見證。