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畫都嘉義重現 市立美術館動土

2018-03-28 16:46聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。美術館基地的前身是舊菸酒公賣局嘉義分局，搖身一變成為嘉義市藝術寶藏的核心，連結嘉義文創園區、鐵道藝術村等，為畫都嘉義注入藝文能量。

副市長張惠博表示，嘉義市培育相當多的藝術家，這是嘉義的光榮，嘉義是藝術之都，一定要有美術館，充分展現藝文的高度與內涵，讓藝術空間與人們生活的空間凝聚在一起，「踏入嘉義，就是走進美術館的藝術世界」。

文化局表示，嘉義市立美術館增改建工程經費為2億4500萬元，透過古蹟活化再利用、新式木構建築設計的手法，將原先菸酒公賣局的日據時期建築物，轉變成美麗的美術館，兼顧古蹟修復及美術館空間再利用，也具地方特色。

嘉義市立美術館為舊有菸酒公賣局嘉義分局，由中山路、光彩街、廣寧街與蘭井街圍繞而成一個梯形的基地，原有四棟建築物包括A棟為市定古蹟、B棟原菸酒成品倉庫、C棟原酒類倉庫、D棟原菸酒供應門市部。

市立美術館設計構想是，透過B棟建築立面搭配A棟古蹟立面，以最新的多層次實木結構積材工法（CLT）創造新的木構立面，利用開窗與網印玻璃刻印日據古蹟磁磚立面，讓原先與A棟古蹟格格不入的B棟立面互相銜接。

B棟後側增建挑空的玻璃盒子，翻轉正面入口由吵雜的中正路轉為安靜的內院空間，整合原先A、B、C三棟各自獨立的空間秩序，使得增建後的B棟與A、C三棟建築物有明確的主從關係。

B棟增建也將使得原先不規則的內院轉變成有明確向度的直角三角形內庭，戶外各處擺放的公共藝術與寧靜的內庭空間，營造符合嘉義市文化氣息的入口庭院空間。

籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者王慧瑛...
籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者王慧瑛／攝影
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籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者王慧瑛...
籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者王慧瑛／攝影
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籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者王慧瑛...
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