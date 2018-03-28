畫都嘉義重現 市立美術館動土

2018-03-28 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



籌建7年、備受期待的嘉義市立美術館今天舉行動土典禮，預計明年6月完工。美術館基地的前身是舊菸酒公賣局嘉義分局，搖身一變成為嘉義市藝術寶藏的核心，連結嘉義文創園區、鐵道藝術村等，為畫都嘉義注入藝文能量。

副市長張惠博表示，嘉義市培育相當多的藝術家，這是嘉義的光榮，嘉義是藝術之都，一定要有美術館，充分展現藝文的高度與內涵，讓藝術空間與人們生活的空間凝聚在一起，「踏入嘉義，就是走進美術館的藝術世界」。

文化局表示，嘉義市立美術館增改建工程經費為2億4500萬元，透過古蹟活化再利用、新式木構建築設計的手法，將原先菸酒公賣局的日據時期建築物，轉變成美麗的美術館，兼顧古蹟修復及美術館空間再利用，也具地方特色。

嘉義市立美術館為舊有菸酒公賣局嘉義分局，由中山路、光彩街、廣寧街與蘭井街圍繞而成一個梯形的基地，原有四棟建築物包括A棟為市定古蹟、B棟原菸酒成品倉庫、C棟原酒類倉庫、D棟原菸酒供應門市部。

市立美術館設計構想是，透過B棟建築立面搭配A棟古蹟立面，以最新的多層次實木結構積材工法（CLT）創造新的木構立面，利用開窗與網印玻璃刻印日據古蹟磁磚立面，讓原先與A棟古蹟格格不入的B棟立面互相銜接。

B棟後側增建挑空的玻璃盒子，翻轉正面入口由吵雜的中正路轉為安靜的內院空間，整合原先A、B、C三棟各自獨立的空間秩序，使得增建後的B棟與A、C三棟建築物有明確的主從關係。