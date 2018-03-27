洗腎牧師奉獻愛 守護都市原民的下一代

2018-03-27 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



為追求更好發展機會，許多原住民離開家鄉來到都市，卻成了都市的隱形人。嘉市現有1054名都市原住民，來自嘉義縣、屏東縣、南投縣、花蓮縣等，包含鄒族、排灣族、布農族、阿美族、太魯閣族等，依據法令，必須達1500人規模才有一席原住民議員名額，嘉市都市原住民未達參政門檻，成了「不被看見的一群」。

46歲鄒族牧師安志強老家在阿里山茶山部落，13歲到嘉義市讀國中，像是離開部落的「小留學生」，覺得新奇，也難免感到孤單。

安志強說，原住民決定離開家鄉時，很多人將山上土地賣了，一旦發展不順遂，也等於「回不去了」，他的觀察，原住民在都市討生活的壓力比留在家鄉更大，在高度競爭、節奏較快的環境，要面臨職場壓力，還有購屋租屋的經濟壓力等，很多人因為經濟不穩定，成為都市的邊緣人。

安志強發現，許多原住民隱身在都市角落，不願凸顯自己族群身分，缺乏對自身文化認同。他意識到都市原住民處境比新住民更艱難，缺乏組織、發聲管道等。

「這困境必須從下一代開始改變！」安志強在嘉義市嘉山教會開辦課輔班，期許學生靠教育翻轉命運，目前有26名國小至高中學生參加，北興國中資優班4名老師擔任免費課輔師資，搭配中正大學學生陪讀，提升孩子學業成就，也重視品格，每周還有一堂鄒語課。

讀國中的高姓少女問安志強，「牧師，可以穿族服逛家樂福嗎？」讓他感覺到孩子自信提升了，不再隱藏族群身分。

課輔班已開辦14年，嘉義家職餐飲科3年級楊姓女學生小一就到課輔班，持續12年，她說，到課輔班過團體生活，有助時間管理，還能省下補習費，她和哥哥、妹妹都在教會課輔班成長。

「希望將教會打造為心靈的新故鄉！」牧師安志強洗腎1年多，每周洗腎2天，為了課輔班等教會事務運作，常強打起精神，他感謝另一半藍素利給力量，兩人同心打拚，希望讓都市原住民有精神寄託。

安志強說，雖然資源有限，但一路走來有許多貴人相助，例如台北市的邱媽媽定期寄來愛心麵包，當課輔班孩子的點心。台灣基督徒醫學協會協助募集二手物資，再由教會分送給需要的原住民教友。

「不只關心課業，也照顧孩子心情」中正大學社福系3年級學生王烒銓、楊伃諠都是有溫度的伴讀老師，他們說，當課輔老師讓大學生涯更有回憶。課輔班目前仍缺乏英文老師，安志強希望能有更多夥伴加入團隊，「課輔班不是要打造菁英班，而是激勵孩子成為有用的人」。