親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

憂心台灣前景 她：將來只能到國外當台勞嗎？

為房屋稅調漲 台南市藍綠互批騙選票

2018-03-27 19:10聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市房屋稅去年起連續3年大幅調漲，引發民怨，而因為年底選戰在即，成為藍綠爭議的重點，除了互批騙選票之外，還有挺賴及反賴的說法，雙方你來我往，民眾則霧裡看花、眼花撩亂。

台南市議會由副議長郭信良為首的10名議員，昨天召開記者會，表達支持房屋稅凍漲的立場，由於這些議員之前都是挺陳亭妃參選市長，而被視為「反賴」勢力在民進黨市長初選後的反撲。

而表達有意參選市長的國民黨前行政院政委高思博也表示，郭信良等「泛綠」議員支持凍漲，代表賴清德之前擔任市長時的政策真的有問題，這些議員才會選擇在賴離開台南市後， 表達反對漲價的意見。

市議會國民黨團則在今天召開「民進黨，麥擱騙啦！」，指民進黨議員為了騙選票，才出來表示支持凍漲，「賴清德在的時候為何不出來支持」，要求選民要張大眼睛，看清誰才是真正跟民眾站在一起，黨團要求不僅要凍漲，市府還應退還之前強徵的房屋稅。

台南市房屋稅從去年起分3年調漲，平均漲幅達67％，而且是全台唯一追溯至2001年7月1日以後設籍的房屋，引發爭議。

國民黨籍議員還表示，在民進黨市長初選中過關的黃偉哲之前曾表達支持凍漲，但選後卻表示「要考量適法性」，根本就是選前騙票、選後跳票。

對此，黃偉哲團隊發言人、市議員邱莉莉下午回應，從106到108三年的房屋稅，已經由不動產評委員會確認，下一次召開是108年，黃偉哲最近將邀請相關位共同討論，了解各方意見，以延續賴清德的政策。

而對於被指為「反賴」的10名議員，下午則再發出聲明表示，支持凍漲，絕對不是針對任何人，只是反應民意，希望有心人不要見縫插針，並質疑高思博「之前你在哪裡」，對高支持他們的意見，頗不以為然。

市府財稅局則重申，稅賦法訂3年調整1次是法律所規定，所以經由105年的委員會通過房屋標準單價評定之後，法律效力就是3年，不是任何行政命令可以去改變，並無所謂強徵的稅，所有的稅都是依法而徵，換言之無所謂強徵稅而退稅的事。

台南市議會國民黨團今天召開記者會，議員洪玉鳳拿著之前抗漲房屋稅的照片，指民進黨議...
台南市議會國民黨團今天召開記者會，議員洪玉鳳拿著之前抗漲房屋稅的照片，指民進黨議員要求凍漲房屋稅前後態度不一，是在騙選票。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指民進黨議員要求凍漲房屋稅是在騙選票。記者修瑞...
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指民進黨議員要求凍漲房屋稅是在騙選票。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指民進黨議員要求凍漲房屋稅是在騙選票。記者修瑞...
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指民進黨議員要求凍漲房屋稅是在騙選票。記者修瑞瑩／攝影
分享

民進黨黃偉哲賴清德

相關新聞

台南垃圾掩埋場種電 年發電1660萬度

2018-03-27 15:34

藝術創作妝點 台南玉井老街大變身

2018-03-27 12:42

不滿設置養豬場 大埤鄉民到雲縣府舉布條抗議

2018-03-27 12:38

嘉義縣脊髓損傷者協會 高鐵圓夢之旅台北一日遊

2018-03-27 10:59

台南市公園池水超級綠 民眾：看了好難受

2018-03-27 10:38

早餐商機夯 榮町市場、飯店競推

2018-03-27 00:26

轉攻國內客 三好酒店業績增2成

2018-03-27 00:19

枝繁葉茂老樹砍到剩根樹幹 里長氣炸了

2018-03-27 00:10

嘉義小吃飄香東京食品展 雞肉飯日本開店

2018-03-27 00:06

稻作不保價收購？ 農委會：絕無此事

2018-03-26 23:52

凍漲房屋稅 綠副議長挑戰賴前市長

2018-03-26 23:27

選後「反賴」 南市初選餘波盪漾

2018-03-26 23:23

議員籲調降房屋稅 南市府指一切合法

2018-03-26 18:55

雲林飯店逆勢操作 推平價自助餐搶商機

2018-03-26 13:54

民進黨副議長率同黨議員 籲台南市政府凍漲房屋稅

2018-03-26 12:20

影／放鴿笭季節到來 台南鴿笭賽4月1日登場

2018-03-26 11:58
看更多

熱門文章

2大宮廟曾因心結27年不相往來 他是怎麼化解的？

2018-03-26 20:15

旗津遊客銳減百萬 在地人怨：都怪船票太貴

2018-03-27 12:51

獨／八百壯士帳篷也難逃 北市府今發拆除通知單

2018-03-27 14:57

新竹青蛙石天空步道啟用 壯觀飛瀑搶先看

2018-03-27 11:40

美翻了！紫色瀑布沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2018-03-26 23:20

枝繁葉茂老樹砍到剩根樹幹 里長氣炸了

2018-03-27 00:10

拆公投盟帳蓬 柯文哲：必須終止「政治路霸」亂象

2018-03-27 10:21

內湖捷運、環狀線 擬「一車到底」

2018-03-27 00:38

大巨蛋掛上屋頂 王鴻薇：柯P擺爛的遮羞布

2018-03-27 10:54

結核病傳染力強 專家建議室內要開窗

2018-03-27 07:43

台南市公園池水超級綠 民眾：看了好難受

2018-03-27 10:38

幸運！一個月彩券連中2大獎 高雄男抱回900萬獎金

2018-03-27 11:31

不滿設置養豬場 大埤鄉民到雲縣府舉布條抗議

2018-03-27 12:38

不輪夜班 護理師「擠」衛生所

2018-03-26 23:34

航空城新竹公道三徵收 民團要求勿浮濫

2018-03-27 11:13

淡海輕軌工程封路口 地方會勘要求打通

2018-03-26 21:52

民眾傻眼！垃圾廢棄物入侵「舞衫生態公園」

2018-03-27 15:26

總裁及時雨捐1千5百萬 家扶新館有望了

2018-03-27 15:39

遭跑票痛失鎮代會主席 宜縣民進黨部將嚴處

2018-03-27 18:36

扯爆！攝影者直闖七股濕地 嚇跑黑琵

2018-03-27 15:59

為何遷移松機 這麼難？

2018-03-27 00:04

單親媽遭趕出租屋處 包租代管解圍

2018-03-27 09:04

名揚東瀛 劉里長雞肉飯今年在日本展店

2018-03-26 21:14

專任缺額多…世界級教練為臨時工 運動人才培育堪憂

2018-03-27 09:14

影／盛世公主不再是過客 郵輪迷基隆港爭睹風采

2018-03-26 21:16

暌違24年 竹市再啟動公辦市地重劃

2018-03-26 22:36

屏東林邊推環保自然葬 首件「花葬」第6年終於出現

2018-03-26 21:35

美好一天的開始 嘉義「澎派」早餐正夯

2018-03-26 22:01

15輛巡山汽機車報廢 捐羅東高工汽車科拆解研究

2018-03-27 07:33

獨派批柯文哲選後變色 聚集北市府前丟鞋抗議

2018-03-27 12:36

東岸商場地下道醜醜暗暗 林右昌徵變美點子

2018-03-26 23:18

五天連假想去哪？ 高雄市五大景點兒童免費入場

2018-03-26 21:34

他圓祖靈祭文化傳承夢 祖靈降身含淚答謝　

2018-03-27 11:31

油漆工3D彩繪民宅 金門烈嶼再現打卡新亮點

2018-03-27 12:58

台南垃圾掩埋場種電 年發電1660萬度

2018-03-27 15:34

竹山鎮清潔隊長陳東睦 宣布參選竹山鎮長

2018-03-27 10:53

高市零舉債靠偏財運？ 財政局：多方努力來的

2018-03-26 23:11

埤頭爆米香節將登場 免費點心吃免驚

2018-03-26 23:20

早餐商機夯 榮町市場、飯店競推

2018-03-27 00:26

兒童自行車可攜上北市公車、自行車平日離峰可搭部分北捷

2018-03-27 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top