為房屋稅調漲 台南市藍綠互批騙選票

2018-03-27 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市房屋稅去年起連續3年大幅調漲，引發民怨，而因為年底選戰在即，成為藍綠爭議的重點，除了互批騙選票之外，還有挺賴及反賴的說法，雙方你來我往，民眾則霧裡看花、眼花撩亂。

台南市議會由副議長郭信良為首的10名議員，昨天召開記者會，表達支持房屋稅凍漲的立場，由於這些議員之前都是挺陳亭妃參選市長，而被視為「反賴」勢力在民進黨市長初選後的反撲。

而表達有意參選市長的國民黨前行政院政委高思博也表示，郭信良等「泛綠」議員支持凍漲，代表賴清德之前擔任市長時的政策真的有問題，這些議員才會選擇在賴離開台南市後， 表達反對漲價的意見。

市議會國民黨團則在今天召開「民進黨，麥擱騙啦！」，指民進黨議員為了騙選票，才出來表示支持凍漲，「賴清德在的時候為何不出來支持」，要求選民要張大眼睛，看清誰才是真正跟民眾站在一起，黨團要求不僅要凍漲，市府還應退還之前強徵的房屋稅。

台南市房屋稅從去年起分3年調漲，平均漲幅達67％，而且是全台唯一追溯至2001年7月1日以後設籍的房屋，引發爭議。

國民黨籍議員還表示，在民進黨市長初選中過關的黃偉哲之前曾表達支持凍漲，但選後卻表示「要考量適法性」，根本就是選前騙票、選後跳票。

對此，黃偉哲團隊發言人、市議員邱莉莉下午回應，從106到108三年的房屋稅，已經由不動產評委員會確認，下一次召開是108年，黃偉哲最近將邀請相關位共同討論，了解各方意見，以延續賴清德的政策。

而對於被指為「反賴」的10名議員，下午則再發出聲明表示，支持凍漲，絕對不是針對任何人，只是反應民意，希望有心人不要見縫插針，並質疑高思博「之前你在哪裡」，對高支持他們的意見，頗不以為然。