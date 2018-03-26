菸害不分二三手 行動教育車到雲林報你知

2018-03-26 17:14 中央社 雲林縣26日電



菸害風險存在室內及戶外，不只是二手菸有害，三手菸也會殘留汙染環境，全台首輛菸害教育行動車今天現身雲林，結合插畫家推出「小學課本的逆襲」，成為吸睛焦點之一。

雲林縣衛生局長吳昭軍介紹時說，向衛生福利部國民健康署申請全台首輛「無菸的家—菸害教育行動車」南下，車上配備人氣插畫家作品「小學課本的逆襲」，寓教於樂宣導菸害。

吳昭軍指出，兒童及清明節連假前的4月1日，雲林縣政府將在虎尾農博生態園區，舉辦慶祝「兒童嘉年華」活動，透過行動車上的「菸害小學堂」、「菸害小偵探」等觸控體驗遊戲，瞭解菸害風險。

他指出，一般民眾認為，吸菸時製造出來的菸塵及二手菸才會造成危害，只要把窗戶打開、不在小孩面前吸菸等，就不會有事，其實這是錯誤觀念，只要吸菸就會在窗簾、桌椅、牆壁、地毯等留下菸塵。

菸塵會殘留在吸菸者身上衣物、頭髮，即使吸菸者將菸熄滅，菸塵也會殘留在環境中造成汙染，這就是所謂的「三手菸」，長期暴露在三手菸的環境中，容易造成兒童認知能力的缺陷、哮喘及中耳炎的菸害風險。

吳昭軍表示，希望透過菸害教育行動車宣導，讓孩童及民眾體驗菸害的互動遊戲，瞭解日常生活中的菸害風險，以實際行動關心自身、家人及周遭朋友的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康