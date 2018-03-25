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雲林縣長巧扮鼓手 為首屆龍舟大賽熱身

2018-03-25 20:41聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

第1屆雲林龍舟大賽將於6月16日在口湖鄉的宜梧滯洪池盛大登場，為使龍舟賽安全順利，縣府開辦「舵手」訓練課程，雲林縣長李進勇今天親往驗收，並登上龍舟當起鼓手，體驗賽龍舟樂趣，也歡迎各界踴躍報名，爭奪高額獎金。

李進勇說，龍舟賽的鼓手指揮划槳，是力量與團結的象徵，舵手則是龍舟的靈魂，掌舵者關係著龍船行進的平穩和方向，所以想在船賽中划出好成績，除要有團隊精神，舵手和鼓手必須有審時度勢的能力，方能帶動全隊默契，爭取「拔旗奪標」先機。

口湖鄉長林哲凌也說，雲林首屆龍舟大賽選在風光明媚有小日月潭之稱的宜梧滯洪池舉行，將是國內最佳的賞舟場地，縣府開辦舵手集訓，除各校教職員踴躍參加，學習難得的划船技術，梧南社區發展協會理事長李建宏也帶領社區伙伴參與，對辦好第一次舟賽，深具信心。

李進勇今天驗收龍舟比賽場地和選手訓練，更親自換裝上船當起鼓手，在哨聲中奮力擊鼓「咚咚」作響，槳手「嘿咻！嘿咻！」賣力划槳，龍舟表現極佳穩度與速度，贏得岸上人員掌聲，擁有潛水證照深諳水性的李進勇說，這是人生第一次划龍舟，是團隊體力與默契的結合，果然樂趣無窮，縣府和議會都會組隊參賽，不會在舟賽中缺席。

教育處長梁恩嘉說，龍舟賽報名即日起至4月13日止，最高獎金5萬元，分首長議員表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟，以及公開女子組、高中職學生男女、國中學生男女的小型龍舟等共9組，歡迎至縣府官網參閱報名簡章。

雲林縣長李進長還親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆...
雲林縣長李進長還親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍舟大賽。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡...
雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡迎大家踴躍報名參賽並到雲林觀賽。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長李進勇親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍...
雲林縣長李進勇親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍舟大賽。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長李進長還親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆...
雲林縣長李進長還親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍舟大賽。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長李進勇親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍...
雲林縣長李進勇親自擔任龍舟鼓手，體驗龍舟競賽樂趣，並歡迎各界報名參加雲林第1屆龍舟大賽。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡...
雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡迎大家踴躍報名參賽並到雲林觀賽。記者蔡維斌／攝影
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口湖鄉長林哲凌也登上龍舟和縣長李進勇先熱身賽，體驗龍舟競賽樂趣。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長林哲凌也登上龍舟和縣長李進勇先熱身賽，體驗龍舟競賽樂趣。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡...
雲林縣第1屆龍舟大賽將在6月盛大登場，縣長李進勇昨天驗收比賽場地和選手訓練，並歡迎大家踴躍報名參賽並到雲林觀賽。記者蔡維斌／攝影
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李進勇龍舟賽
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