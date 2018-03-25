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響應世界森林日 台南社大台江分校帶孩子種樹

2018-03-25 19:17聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南社區大學台江分校結合地方大廟海尾朝皇宮等，今天發起種樹活動，在曾文溪排水線淨堤，並種下200棵樹苗，以行動響應世界森林日。

台江分校表示，3月21日是世界森林日，而本周也是社大的開學周，為倡導朝皇宮供奉的大道公「保境護生」精神，今天結合台南市水利局、台江流域學校小台江、水水長安、海東國小、安東庭園社區等NGO三百多人，一早8點半，老中青三代師生，齊集海尾寮漁塭區的曾文溪排水線淨堤，並合力種下200棵的台灣楝樹苗木，安南區長顏昇祺、水利局王峻明副局長等人也共同參與，希望子孫創造一條可以散步、學習、生活的美麗紫楝綠道。

在現場的胡家峻表示，河堤垃圾很多，路人隨手亂丟，今天大家一起來淨堤，希望這裡以後可以沒有垃圾的味道，綠意盎然，將來看到自己種的樹長大。

長安國小學生侯友誠則説，第一次參與台江山海圳綠道淨堤植樹活動，發現很多玻璃瓶、保麗龍等垃圾，都是人為造成的垃圾，應該要改善，期望樹木能平安長大，有很多大樹，成為環村綠道，將來這裡可以不要再蓋工廠，觀光客來的時候，不要亂丟垃圾。

台江分校表示，希望台江八條水圳河川，都能成為每個在地孩子生命中重要的河川，在童年的時候，一起為台江家鄕種下一棵棵台江環村綠道的希望之樹，營造綠色的靱性家園！

台南社區大學台江分校等單位，今天帶領小朋友在海尾寮漁塭區的曾文溪排水線種樹。圖／...
台南社區大學台江分校等單位，今天帶領小朋友在海尾寮漁塭區的曾文溪排水線種樹。圖／台江分校提供
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台南社區大學台江分校等單位，今天帶領小朋友在海尾寮漁塭區的曾文溪排水線種樹。圖／...
台南社區大學台江分校等單位，今天帶領小朋友在海尾寮漁塭區的曾文溪排水線種樹。圖／台江分校提供
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