到博物館不看展！上萬鄉親到奇美博物館野餐

2018-03-25 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



奇美博物館為活絡台南都會公園園區，推廣市民生活美學，首度舉辦「湖畔野餐日」，現場安排扮裝遊行，還有音樂表演與風格市集等。館方表示，一直以來不少遊客都喜歡在園區草坪野餐，這次與廠商合作製作野餐盒，鼓勵大家自備環保袋，現場不提供提袋或塑膠袋，邀請鄉親走出戶外，親近藝術。

奇美博物館表示，今天天氣很好，吸引上萬名民眾參與，與親朋好友坐臥湖畔旁草地，享受美味佳餚、聆賞音樂與表演，體驗悠閒紓壓的美好時光。同時也期待創造一場全民生活美學運動，邀請大家響應「使用重複性環保餐具」、「把自己的野餐垃圾帶回家」的理念，提升市民對於環保及公民道德等意識。

館方也精心準備各種節目，最受矚目的「博物館藏品扮裝遊行」，由博物館工作人員透過角色扮演，展現館藏特色，如「兵器廳」出動羅馬帝國戰士；「樂器廳」派出宮廷御用的小提琴家與曼陀林演奏家；「藝術廳」肖像畫作裡的貴夫人們也精心打扮、盛裝出席；就連「動物廳」的可愛老虎和頑皮猴子都來湊熱鬧。

王姓市民表示，精采的遊行隊伍讓她看得目不轉睛，彷彿瞬間置身歐洲花園草地，參與異國派對盛會一般。市民黃莉雅表示，現場最特別的是「草地抬槓」活動，由博物館導覽員輕鬆開講，還有浪漫爵士樂「台北爵士大樂隊」（Taipei Jazz Orchestra）的演出，相當精彩。