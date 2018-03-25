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宜梧滯洪池端午龍舟賽 舵手訓練鼓聲隆隆

2018-03-25 17:33中央社 雲林縣25日電

雲林西南海角秘境的宜梧滯洪池，今天鼓聲隆隆，整齊的划水動作，龍舟划過水面濺起力與美的波瀾，仔細一看鼓手擊鼓陣陣有力，原來是縣長李進勇親自下場成焦點。

雲林縣將於今年端午節，在被暱稱為「雲林版日月潭」的西南海角秘境口湖鄉宜梧滯洪池，首度舉辦龍舟賽，吸引好手報名躍躍欲試。

雲林第一屆龍舟賽將於6月16日、17日預賽，18日端午節當天決賽，縣府已訂製8艘大小龍舟供比賽使用，並在昨天起2天舉辦舵手研習訓練，縣長李進勇今天親自下場當起鼓手，為參加研習的教練和學員加油打氣。

李進勇表示，雲林縣首次舉辦龍舟賽，與縣民一起歡慶端午，希望開發成生態園區的宜梧滯洪池，營造出海角觀光廊道新亮點。

口湖鄉長林哲凌說，龍舟賽舵手、鼓手、槳手各司其職都是重要角色，其中舵手肩負龍舟平穩前進更是關鍵，迎接雲林首屆龍舟賽盛事，地方熱烈參與服務，希望各地民眾來口湖宜梧、成龍溼地等景點遊覽。

國內龍舟賽知名選手及裁判的葉為谷，擔任雲林龍舟賽的裁判長，還有特聘顧問林子筠指導雲林科大游泳隊和潛水隊學生、台中市水上救生教練協會等參與舵手研習訓練，雲縣消防局則出動人員參與水上救生演練。

雲林縣政府教育處長梁恩嘉表示，雲林龍舟賽受理報名至4月13日止，最高獎金新台幣5萬元，分為首長議員的表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟賽，以及公開女子組、高中職男生、女生組、國中男生、女生組的小型龍舟賽，共9種組別，相關訊息歡迎上雲林縣政府教育處網站查詢。

雲林縣今年端午節將在口湖宜梧滯洪池舉辦首屆龍舟賽，25日舉辦舵手研習活動，縣長李...
雲林縣今年端午節將在口湖宜梧滯洪池舉辦首屆龍舟賽，25日舉辦舵手研習活動，縣長李進勇（左）親自下場擔任鼓手。中央社
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龍舟賽李進勇
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