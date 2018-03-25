宜梧滯洪池端午龍舟賽 舵手訓練鼓聲隆隆

2018-03-25 17:33 中央社 雲林縣25日電



雲林西南海角秘境的宜梧滯洪池，今天鼓聲隆隆，整齊的划水動作，龍舟划過水面濺起力與美的波瀾，仔細一看鼓手擊鼓陣陣有力，原來是縣長李進勇親自下場成焦點。

雲林縣將於今年端午節，在被暱稱為「雲林版日月潭」的西南海角秘境口湖鄉宜梧滯洪池，首度舉辦龍舟賽，吸引好手報名躍躍欲試。

雲林第一屆龍舟賽將於6月16日、17日預賽，18日端午節當天決賽，縣府已訂製8艘大小龍舟供比賽使用，並在昨天起2天舉辦舵手研習訓練，縣長李進勇今天親自下場當起鼓手，為參加研習的教練和學員加油打氣。

李進勇表示，雲林縣首次舉辦龍舟賽，與縣民一起歡慶端午，希望開發成生態園區的宜梧滯洪池，營造出海角觀光廊道新亮點。

口湖鄉長林哲凌說，龍舟賽舵手、鼓手、槳手各司其職都是重要角色，其中舵手肩負龍舟平穩前進更是關鍵，迎接雲林首屆龍舟賽盛事，地方熱烈參與服務，希望各地民眾來口湖宜梧、成龍溼地等景點遊覽。

國內龍舟賽知名選手及裁判的葉為谷，擔任雲林龍舟賽的裁判長，還有特聘顧問林子筠指導雲林科大游泳隊和潛水隊學生、台中市水上救生教練協會等參與舵手研習訓練，雲縣消防局則出動人員參與水上救生演練。