雲林偏鄉有這好康 25場免費健檢開跑

2018-03-25 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣幅員遼闊，醫療資源分配不均，為照顧偏鄉民眾，衛生局今年持續舉辦25場次整合性社區健康篩檢巡迴服務，免費參加，首場昨天在古坑鄉古坑國小舉行，65歲以上長者今年還增加失智症等篩檢項目。

雲林縣長李進勇呼籲民眾「預防勝於治療」，踴躍參加健康篩檢。他表示，雲林縣衛生局自13年前開始以社區公衛群、醫療群模式辦理整合性社區健康篩檢服務計畫，去年巡迴健檢25場次，服務6350人次，檢查結果發現乳癌1人、大腸直腸癌1人、高血壓1401人、高血糖472人，轉介追蹤完成率96.74%，對於不知患有疾病的民眾，達到早發現早治療的成效。

衛生局長吳昭軍說，整合性社區健康篩檢服務項目包含成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B型和C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌、胸部X光攝影等檢查，並有醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。