親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

雲林偏鄉有這好康 25場免費健檢開跑

2018-03-25 07:56聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣幅員遼闊，醫療資源分配不均，為照顧偏鄉民眾，衛生局今年持續舉辦25場次整合性社區健康篩檢巡迴服務，免費參加，首場昨天在古坑鄉古坑國小舉行，65歲以上長者今年還增加失智症等篩檢項目。

雲林縣長李進勇呼籲民眾「預防勝於治療」，踴躍參加健康篩檢。他表示，雲林縣衛生局自13年前開始以社區公衛群、醫療群模式辦理整合性社區健康篩檢服務計畫，去年巡迴健檢25場次，服務6350人次，檢查結果發現乳癌1人、大腸直腸癌1人、高血壓1401人、高血糖472人，轉介追蹤完成率96.74%，對於不知患有疾病的民眾，達到早發現早治療的成效。

衛生局長吳昭軍說，整合性社區健康篩檢服務項目包含成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B型和C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌、胸部X光攝影等檢查，並有醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。

為加強對年長者的健康把關，今年健檢針對65歲以上長者加驗AFP甲型胎兒蛋白、T4甲狀腺素、TSH甲狀腺刺激素男性、EKG心電圖檢查、失智症量表篩檢。各場次健檢內容及時間，洽各鄉鎮市衛生所。

雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾。記者陳雅玲／攝...
雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾。記者陳雅玲／攝...
雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾，昨天首場在古坑...
雲林縣政府展開25場社區免費健檢，照顧偏鄉及醫療資源不足地區民眾，昨天首場在古坑鄉古坑國小，縣長李進勇（左）前往檢查骨密度。記者陳雅玲／攝影
分享

失智症健檢古坑
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

減塑愛地球不光用說的 這所小學校慶費工夫這麼做

2018-03-25 07:51

雲林技博會 6農業專班​秀成果

2018-03-24 23:32

真理麻豆校區 「真蓁大哥」賣出雜貨店人情味

2018-03-24 23:27

生前告別式 癌末副教授最後一堂課

2018-03-24 23:10

器官捐贈遺愛 骨科醫師成受贈者獲重生

2018-03-24 21:16

同志：曾受邀校園演講 民代施壓臨時取消

2018-03-24 18:26

許忠信選台南市長？黃偉哲：兄弟登山　

2018-03-24 17:20

台南梅嶺青梅採收上市 開放DIY採果

2018-03-24 14:55

台南市議員選舉 時力至少推3人

2018-03-24 13:04

生命教育最後一堂課 癌末教授辦生前告別式

2018-03-24 11:14

百歲神父陳錫洵蒙主寵召 紀念碑道出神父善行

2018-03-24 10:54

最美邂逅！阿里山賞花 巧遇花精靈升天鳳蝶

2018-03-24 09:57

代工掃墓做功德兼防空汙 北港、口湖民眾好窩心

2018-03-24 08:52

阿里山賞櫻注意！下周一午後修路交管

2018-03-24 08:31

國定古蹟新港水仙宮動工修復 半年後重現

2018-03-24 08:27

蒜價慘跌 蒜商不收 農民叫苦

2018-03-23 23:56

討論凍漲房屋稅 南市2議員互嗆

2018-03-23 23:39

加薪協商破裂 嘉基工會329上街頭

2018-03-23 23:34

心痛同志抹黑 徐文志做自己

2018-03-23 23:30

榮林陸橋震出裂縫 初判無立即危險

2018-03-23 23:26

想當拍賣員 20秒內清楚倒念完0到100是基本功

2018-03-23 23:11

漁業資源枯竭 東石魚市無魚可拍賣

2018-03-23 23:01

民進黨嘉義市議員選舉登記今截止 東西區共8人

2018-03-23 22:19

嘉義市小英之友會理事長今晚交接 徐文志：做自己

2018-03-23 22:12

攀岩、空拍機課程...市區學生轉學偏鄉左鎮國中

2018-03-23 19:56

嘉基工會329走上街頭 「你共體時艱，我血汗過勞」

2018-03-23 19:52
看更多

熱門文章

新竹延平路限定！巨型日落在路中間

2018-03-24 12:05

全台最大薰衣草田 花期登場免費觀賞

2018-03-24 18:35

小琉球觀音媽300年來首度跨海東港 遊子、居民歡喜迎神

2018-03-24 16:56

許忠信選台南市長？黃偉哲：兄弟登山　

2018-03-24 17:20

彰化南瑤宮媽祖起駕 萬人將陪三媽「潦溪」

2018-03-24 11:15

「你又不是我媽媽」 小姐妹從咆哮到淚擁寄養父母

2018-03-24 14:13

金門宗教交流團登陸 2300人再創紀錄

2018-03-25 00:07

最美邂逅！阿里山賞花 巧遇花精靈升天鳳蝶

2018-03-24 09:57

生命教育最後一堂課 癌末教授辦生前告別式

2018-03-24 11:14

台南梅嶺青梅採收上市 開放DIY採果

2018-03-24 14:55

太平媽祖東巡遶境 為花蓮祈福力挺觀光

2018-03-24 16:46

「2018大港開唱音樂祭」首日 3萬樂迷朝聖

2018-03-24 17:53

器捐人數逐年升 台灣可望成「沒有瞎子的國家」

2018-03-24 21:16

苗市南苗汙水下水道工程交維缺失 縣府罰營建署6千元

2018-03-24 21:10

貿易公司老闆太操勞 視網膜剝離視力幾全失

2018-03-24 14:55

徐旭東：陸挖臺灣科技人才 政府要更深層思考拿出對策

2018-03-24 17:46

福爾摩沙盃國際漆彈賽 南投暴風及雲林義峰高中奪冠

2018-03-24 17:39

器官捐贈遺愛 骨科醫師成受贈者獲重生

2018-03-24 21:16

頻催新北市長人選 余天：小英主席叫我暫代母雞

2018-03-24 17:19

彰化就博會徵才 外商罕見祭出起薪5萬工作

2018-03-24 16:20

創校50年第一次 北市五常國小喜迎園遊會

2018-03-24 20:19

影／名模王心恬帶狗「打太極」 200毛小孩進朱銘美術館

2018-03-24 13:38

健行科大校慶 法國工藝商會秘書長率團簽約祝賀

2018-03-24 16:45

國民黨北市議員提名爭議有解 市黨部：將增額提過半

2018-03-24 10:25

連續12年請弱勢童吃漢堡 賴建川：愈做愈快樂

2018-03-24 23:11

屏東最後一塊易淹區 多管齊下拚甩開噩夢

2018-03-24 20:23

延續大學時代服務熱血 興大校友成立仁愛之友會

2018-03-24 23:41

爬水社大山也能為手機充電 降低山難風險

2018-03-24 19:49

弭平初選傷痕 黃偉哲請益之旅首訪葉宜津

2018-03-24 19:35

百歲神父陳錫洵蒙主寵召 紀念碑道出神父善行

2018-03-24 10:54

北市國中小英語融入各科計畫 明年補助加倍

2018-03-24 19:55

金門大陣仗進香 福建南安封街

2018-03-25 00:09

吳敦義批：乾淨的碳跟功德院一個樣

2018-03-24 18:51

同志：曾受邀校園演講 民代施壓臨時取消

2018-03-24 18:26

清大首設「行健獎」 為課外表現傑出學生按讚

2018-03-24 15:44

影／當宋江陣遇上周董雙截棍 ！「絕了」

2018-03-24 13:35

苗栗縣重度級責任急救醫院 陳時中：5月簽約

2018-03-25 08:28

等了17年香山行政大樓啟用 區公所戶所衛生所合署

2018-03-24 15:18

三代同遊金門中山林 大手牽小手超溫馨

2018-03-24 23:59

台南市議員選舉 時力至少推3人

2018-03-24 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top