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減塑愛地球不光用說的 這所小學校慶費工夫這麼做

2018-03-25 07:51聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

最近是許多學校舉辦校慶的熱門時段，校慶免不了有園遊會，吃吃喝喝產生許多一次性的廢棄物，台南市崑山國小落實環保愛地球的行動，昨天舉辦校慶園遊會，不僅要求大家自備碗，還設有環保杯免費借用站，讓熱鬧的園遊會還多了環保教育意義。

根據環保署的相關統計，目前每年家庭垃圾增長的數量有限，但是賣場等地衍生的一次性使用的垃圾卻持續增加，而各地經常舉辦的園遊會，也是製造一次性垃圾的主要場所之一。

永康區崑山國小創校29週年校慶今天登場，學校表示，今年活動主軸為「環保減塑愛地球」，學生化妝進場活動素材，以資源回收品為大宗，連科學闖關遊戲，也大量減少一次性使用塑膠製品，另一個最大特色是全校師生與家長攜手挑戰環保減塑運動園遊會。

學校表示，今年園遊會與往年非常不同，除了不能使用塑膠袋，還設立環保杯免費借用站，自備環保餐具購物還可以得到折扣優惠。學校也不提供瓶裝水或外購便當給來賓與志工，而是請大家自備環保餐具來享用餐點。整天下來產生的垃圾量比去年大幅減少，給所有參加校慶活動的家長與來賓做了最好的環境教育示範。

崑山國小校長余孟和表示，為了改變以往校慶活動製造大量垃圾的情況，學校從上學期開始就利用影片與各種方式規劃一系列減塑教育課程，強化孩子減塑的內在動機。同時在這學期的班親會舉辦環保親職講座，讓更多的家長了解海洋塑膠問題的嚴重性，願意配合學校的減塑措施，不像以往購買大量手搖杯飲料到班上獎勵孩子，也願意犧牲自己的方便，用減塑行動來守護孩子的未來。

在校慶開幕進場時，崑小家長會就以行動來表達對校園減塑的支持，由家長會長帶領所有家長委員們手持減塑標語與環保用品，齊聲高喊減塑口號「保護下一代，少用塑膠袋；現在不減塑，以後就吃塑」，提醒所有家長師生減塑的重要。家長會並租用了500個環保杯，由熱心的家長們協助設立環保杯借用站，免費提供所有來賓使用。園遊會的攤商也全力配合學校減塑政策，不使用塑膠袋，並提供環保折扣優惠，果然成功地大幅降低一次性餐具的使用。

余孟和說，校慶活動是展現教學成果的最好機會，而今天的減塑運動園遊會正是展現環境教育成效的最佳方式，希望明年可以做得更好，也期望更多的學校一起響應。

台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站，避免使用大量一次性塑膠杯或紙杯。圖...
台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站，避免使用大量一次性塑膠杯或紙杯。圖／崑山提供
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台南崑山國小昨天校慶，孩子以環保杯及餐具，落實愛地球的行動。圖／崑山提供
台南崑山國小昨天校慶，孩子以環保杯及餐具，落實愛地球的行動。圖／崑山提供
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台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站，避免使用大量一次性塑膠杯或紙杯。圖...
台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站，避免使用大量一次性塑膠杯或紙杯。圖／崑山提供
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台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站及飲用水，避免使用大量一次性塑膠杯或...
台南崑山國小昨天校慶，現場有環保杯免費借用站及飲用水，避免使用大量一次性塑膠杯或紙杯。圖／崑山提供
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台南崑山國小昨天校慶，學生拿著自備餐具，排隊購買餐點。圖／崑山提供
台南崑山國小昨天校慶，學生拿著自備餐具，排隊購買餐點。圖／崑山提供
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塑膠袋餐具
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