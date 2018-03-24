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時代力量25歲參選人林易瑩 黨推薦最年輕但不「素」

2018-03-24 15:56聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

時代力量推出的台南市永康區市議員參選人林易瑩，今年才25歲，是最年輕的參選人，成大政治系畢業，目前就讀成大政治經濟研究所，今天成立永康辦公室，永康地區多位里長到場支持，林易瑩和里長們互動良好，有人誇她變瘦變漂亮了，林易瑩說，里長們把她當女兒，反而不會分黨派，她也用勤快服務，關心地方事務，拉近和里民們的距離。

時代力量祕書長陳惠敏指出，時代力量雖在很多地方只提名一位候選人，但彼此也會競爭，林易瑩是最年輕但不是最素的，念大學就參與很多重要的社會運動，校園改革運動，一開始曝光的照片，都是在校園拿大聲公，畢業後想做的是一邊做餐飲，一邊培養想從事政治的人可以有工作又可以實現理想，有很多其他候選人所沒有的特質，很會作菜又喜歡作菜，是她抒壓方式。

陳惠敏說，林易瑩去年加入時代力量後，一步一腳印，雖然年紀輕，但在處理地方事務及處理陳情上，很多黨的候選人以她為標杆，比如說她台語好很多，又很有長輩緣，又有團隊精神，不會強出頭，這次競選過程，除了是向台灣社會推出更多優秀年輕人之外，也是一種新的選舉方式，舊政治是仙拼仙不讓人出頭，競爭結果是越來越差，新世代的精神，政治的工作是大家一起來，夥伴是可以一起作戰的人。

林易瑩在成大學生期間就加入學運組織，參與公共事務抗爭活動，她說，父親是新營人，媽媽是台中人，她從小在台中長大，就像永康也是外來族群的大融合，她曾擔任民進黨市議員林宜瑾助理9個月，和基層里民接觸過程，其實多數人不太會分黨派，比較重視是否真正關心地方，勤快服務，她本來就會說台語，只是現在拜訪選民說得更多就更流利了。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，台南市在文化民主進程中，扮演了重要的角色，時代力量也推出優秀的候選人與大家共同奮鬥，一起打造更具有前瞻性文化性的城市；時代力量是一個努力為大家服務的政黨，也樂於接受批評，會將批評化為力量，共同打造更好的未來。

時代力量台南市議員參選人林易瑩才25歲，今天永康辦公室成立，在地里長來挺她。記者...
時代力量台南市議員參選人林易瑩才25歲，今天永康辦公室成立，在地里長來挺她。記者吳淑玲／攝影
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時代力量台南市議員參選人林易瑩（左）才25歲，今天永康辦公室成立，在地里長來挺她...
時代力量台南市議員參選人林易瑩（左）才25歲，今天永康辦公室成立，在地里長來挺她。記者吳淑玲／攝影
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時代力量台南市議員參選人林易瑩（中）才25歲，今天永康辦公室成立，多位 里長來捧...
時代力量台南市議員參選人林易瑩（中）才25歲，今天永康辦公室成立，多位 里長來捧場支持。記者吳淑玲／攝影
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時代力量台南市議員參選人林易瑩（左二）才25歲，今天永康辦公室成立，黨主席黃國昌...
時代力量台南市議員參選人林易瑩（左二）才25歲，今天永康辦公室成立，黨主席黃國昌（右三）南下支持，和里民一起合影。記者吳淑玲／攝影
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