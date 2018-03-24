最美邂逅！阿里山賞花 巧遇花精靈升天鳳蝶

2018-03-24 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，在阿里山祝山車站前吉野櫻賞花，意外捕捉拍到族群稀少的美麗「升天鳳蝶」採花蜜，讓蘇驚艷。圖／蘇家弘提供 分享 facebook

嘉義縣阿里山櫻花季登場，每天吸引大批遊客上山賞花，盛開櫻花招引蝴蝶採蜜，成為生態攝影家及蝶迷追逐焦點，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，日前在阿里山祝山車站前吉野櫻賞花拍照，意外捕捉拍到族群稀少美麗「升天鳳蝶」採花蜜，讓蘇驚艷，直說「這是春天最美麗邂逅」。

劍鳳蝶（Pazala eurous）也稱升天鳳蝶，是劍鳳蝶屬中的一種蝴蝶，展翅約7、8CM；蘇家弘說，升天鳳蝶最大特徵是一條條很像DNA跑電泳後出現的黑色條紋，就在黑色間隔中，卻是近乎透明玻璃藍，漸層變成薄紗似花粉黃色斑紋，光線穿透晶瑩剔透如水晶，在陽光下似鏡面，將光線亮澄澄反射出去。

台灣曾是享譽國際蝴蝶王國，有400多種蝴蝶。1960年代外銷國外蝴蝶1年高達千萬隻，做成標本，書卡等，人為捕捉加濫墾濫伐，棲息地減少，蝴蝶王國美名不在，許多蝴蝶瀕臨絕種，農委會特生中心調查，

族群數量減少的升天鳳蝶，讓人驚豔。

蝶迷形容升天鳳蝶喜歡乘風而來，飄逸群花，停也安然，飛也安然，自在於天地間，堪稱花精靈；台灣昆蟲學會說，升天鳳蝶棲息闊葉森林帶，一年一代，成蝶在春季出現，飛行方式活潑輕盈，好訪花，幼蟲取食樟科植物，以蛹態休眠度冬，雄蝶會到溼地吸水。