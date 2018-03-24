國定古蹟新港水仙宮動工修復 半年後重現

2018-03-24 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



國定古蹟嘉義縣新港鄉笨港水仙宮有少見的優美山牆，但因在北港溪畔容易受潮，加上多年來地震損壞，昨天動工修復，將先處理影響結構安全部分，預定半年完成。

水仙宮至今一直保存著200年前的風貌，最美畫面是山牆、燕尾和藍天相呼應，從三川門、前過水廊、拜殿、正殿、後過水廊，層層相連的天際曲線，往往讓民眾驚艷。

水仙宮還有陳玉峰、江清露兩位大師的彩繪門神、堆泥彩繪璧畫，都是傳統藝術瑰寶；整座寺廟的木雕、剪黏等，均呈現百年精緻工藝。

文化部表示，古笨港從明朝末年即為台灣重要的出入港口，水仙宮後方地下4公尺，曾挖出建築結構，確認歷史上古笨港的生活痕跡。清乾隆4年（1739年），貿易商和依賴笨港溪（今北港溪）的民眾，集資興建水仙宮奉祀水仙尊王，祈求行船平安。

後來洪水氾濫，水仙宮亦遭沖毀，清朝嘉慶19年（1814年）在現址重建，34年後再增建後殿，從此未再大規模修建，而如今位於堤防外的北港溪行水區特殊環境，更見證古笨港和數百年河床改道的歷史。

由於水仙宮在北港溪畔，潮氣較重，木結構亦遭白蟻侵蝕，加上前年的美濃地震，造成部分屋面、屋脊和牆壁龜裂，影響寺廟安全，山牆亦受青苔汙損，將在這次修復工程改善，工程款900餘萬元。