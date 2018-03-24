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國定古蹟新港水仙宮動工修復 半年後重現

2018-03-24 08:27聯合報 記者謝恩得╱即時報導

國定古蹟嘉義縣新港鄉笨港水仙宮有少見的優美山牆，但因在北港溪畔容易受潮，加上多年來地震損壞，昨天動工修復，將先處理影響結構安全部分，預定半年完成。

水仙宮至今一直保存著200年前的風貌，最美畫面是山牆、燕尾和藍天相呼應，從三川門、前過水廊、拜殿、正殿、後過水廊，層層相連的天際曲線，往往讓民眾驚艷。

水仙宮還有陳玉峰、江清露兩位大師的彩繪門神、堆泥彩繪璧畫，都是傳統藝術瑰寶；整座寺廟的木雕、剪黏等，均呈現百年精緻工藝。

文化部表示，古笨港從明朝末年即為台灣重要的出入港口，水仙宮後方地下4公尺，曾挖出建築結構，確認歷史上古笨港的生活痕跡。清乾隆4年（1739年），貿易商和依賴笨港溪（今北港溪）的民眾，集資興建水仙宮奉祀水仙尊王，祈求行船平安。

後來洪水氾濫，水仙宮亦遭沖毀，清朝嘉慶19年（1814年）在現址重建，34年後再增建後殿，從此未再大規模修建，而如今位於堤防外的北港溪行水區特殊環境，更見證古笨港和數百年河床改道的歷史。

由於水仙宮在北港溪畔，潮氣較重，木結構亦遭白蟻侵蝕，加上前年的美濃地震，造成部分屋面、屋脊和牆壁龜裂，影響寺廟安全，山牆亦受青苔汙損，將在這次修復工程改善，工程款900餘萬元。

經過200年燻黑的彩繪璧畫雖曾請專家清洗，但退色的彩繪如何回復，以及剝落的剪黏等古蹟修復，都還要等待。

嘉義縣文化觀光局文資科長林君徽說，水仙宮的堆泥彩繪是藝術瑰寶。記者謝恩得／攝影
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水仙宮的木構件特別傑出。記者謝恩得／攝影
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國定古蹟水仙宮的建築相當典雅。記者謝恩得／攝影
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水仙宮的山牆，曲線相當優美。記者謝恩得／攝影
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北港國定古蹟地震
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