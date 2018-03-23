攀岩、空拍機課程...市區學生轉學偏鄉左鎮國中

2018-03-23 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南人口老化最嚴重，人數也是倒數的左鎮區，當地左鎮國中學生人數年年減少，校長蔡宜興5年來苦思「翻轉」命運，透過攀岩、單車環島、登合歡山等戶外探索 ，近年再加入無人空拍機、互聯網及科技農場等課程，吸引都會孩子轉學來就讀。

左鎮國中只有3班，全校54人，目前有9人來自善化、南科、新市、台南市區等，是少有的現象，從南科實中轉來的學生說，來到左鎮國中不必天天考試，且課程多元又有趣，每天都很開心。

左中校長蔡宜興說，他到左鎮國中後，在乎的是學生有沒有適應未來的能力，為這些孩子重新打造一個不會輸給都會孩子的起跑點，在學校開設攀岩課、自行車課，利用寒暑假帶著孩子單車環島、合歡山攻頂及攀岩等，進行戶外教育訓練，每一次的活動都是一個課程，引導孩子主動學習，這一年來也引進無人機課程，互聯網以及科技農場等，透過好玩的主題，讓學生有學習程式語言動力。

從南科實中轉來一個月的黃柏鈞說，以前天天考試壓力很大，在左中課程比較有趣，每天到學校都很開心；善化來的羅鼎捷說，喜歡空拍及單車課，黃于哲則喜歡攀岩等戶外課程。