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攀岩、空拍機課程...市區學生轉學偏鄉左鎮國中

2018-03-23 19:56聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南人口老化最嚴重，人數也是倒數的左鎮區，當地左鎮國中學生人數年年減少，校長蔡宜興5年來苦思「翻轉」命運，透過攀岩、單車環島、登合歡山等戶外探索 ，近年再加入無人空拍機、互聯網及科技農場等課程，吸引都會孩子轉學來就讀。

左鎮國中只有3班，全校54人，目前有9人來自善化、南科、新市、台南市區等，是少有的現象，從南科實中轉來的學生說，來到左鎮國中不必天天考試，且課程多元又有趣，每天都很開心。

左中校長蔡宜興說，他到左鎮國中後，在乎的是學生有沒有適應未來的能力，為這些孩子重新打造一個不會輸給都會孩子的起跑點，在學校開設攀岩課、自行車課，利用寒暑假帶著孩子單車環島、合歡山攻頂及攀岩等，進行戶外教育訓練，每一次的活動都是一個課程，引導孩子主動學習，這一年來也引進無人機課程，互聯網以及科技農場等，透過好玩的主題，讓學生有學習程式語言動力。

從南科實中轉來一個月的黃柏鈞說，以前天天考試壓力很大，在左中課程比較有趣，每天到學校都很開心；善化來的羅鼎捷說，喜歡空拍及單車課，黃于哲則喜歡攀岩等戶外課程。

蔡宜興說，左鎮國中有些孩子是弱勢中的弱勢，像有學生住在非常偏遠的草山里，沒有公車，若無交通車接送，阿嬤就必須騎機車載到龍崎或高雄內門就讀，學校以照顧當地學生為優先，但外地學生願意轉來就讀，也是對學校的肯定。

台南左鎮國中單車課程。圖／報系資料照
台南左鎮國中單車課程。圖／報系資料照
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台南左鎮國中學生學習無人機課程。圖／取自左鎮國中臉書
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台南左鎮國中學生學習無人機操作。圖／取自左鎮國中臉書
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台南偏鄉左鎮國中因不一樣的課程，吸引市區學生轉學就讀。記者吳淑玲／攝影
台南偏鄉左鎮國中因不一樣的課程，吸引市區學生轉學就讀。記者吳淑玲／攝影
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單車空拍機環島
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