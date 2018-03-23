親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

上海銷綠卡者戶籍 海外華人恐慌、中國網友叫好

梅山地震後檢測 太平雲梯安全無虞重新開放

2018-03-23 18:35聯合報 記者謝恩得╱即時報導

昨晚嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模4.6級地震，阿里山國家風景區管理處今天上午委託專業結構技師加強檢視，確認安全無虞後重新開放遊客進場。

另外，阿里山管理處今天邀集嘉義縣政府、番路鄉公所、阿里山鄉公所、梅山鄉公所及2位專業技師，進行大阿里山地區觀光吊橋抽查檢測，包括觸口地久橋、觸口天長橋、樂野雅吾瑪斯吊橋、樂野拉拉吾雅吊橋、瑞峰竹坑溪步道12號吊橋、太平雲梯吊橋等6座吊橋。

抽查結果這6座吊橋整體結構安全無虞，部分的橋面有青苔或木料較為老舊，將納入改善。

太平雲梯經檢測安全無虞。記者謝恩得／翻攝
太平雲梯經檢測安全無虞。記者謝恩得／翻攝
分享
部分吊橋的橋面有青苔或木料較為老舊，將納入改善。記者謝恩得／翻攝
部分吊橋的橋面有青苔或木料較為老舊，將納入改善。記者謝恩得／翻攝
分享
抽查觸口地久橋、觸口天長橋等6座觀光吊橋。記者謝恩得／翻攝
抽查觸口地久橋、觸口天長橋等6座觀光吊橋。記者謝恩得／翻攝
分享

吊橋阿里山國家風景區
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

影／魚市拍賣口條訓練 0到100倒念20秒完成

2018-03-23 16:17

珠寶設計師回饋鄉里 發動種樹計畫

2018-03-23 14:30

讓樹回家！台南後壁「下茄苳」 種回茄苳樹

2018-03-23 14:30

驚！紫斑蝶現蹤國道 每分鐘逾150隻

2018-03-23 13:09

嘉義梅山地震受損？大林榮林陸橋驚見裂縫

2018-03-23 11:51

財神住過的老藥鋪 漢方咖啡、茶飄香

2018-03-22 23:39

長照評比全國第一 雲林大舉招募照服員

2018-03-22 23:00

農村好物遴選開跑 將帶青農赴日見學

2018-03-22 22:32

台南車站後站違停單車 28日起拖吊

2018-03-22 22:18

台灣財神祖廟發跡地 變成典雅咖啡茶樓

2018-03-22 19:50

北港建國女排克難成軍 全國大賽風光奪銀

2018-03-22 19:31

台南自動化機械展 賴清德：盼創造千億商機

2018-03-22 19:28

捐蘭花供家扶義賣 5年估計約60萬

2018-03-22 17:37

雲林長照評比第一 勞動部加碼補助培訓長照人力

2018-03-22 13:04

外籍遊客染登革熱 在台南趴趴走

2018-03-22 11:51

台南車站後站違停自行車 下周起拖吊取締

2018-03-22 10:01

綠能光電七股高價大肆搜地 養殖業怨：未來「租不起」

2018-03-22 07:41
看更多

熱門文章

「窮人的高速公路」終於通了！ 台61線中部路段月底通車

2018-03-23 06:57

從荒地變黃金 原來信義區以前長這樣

2018-03-23 09:20

注意囉！桃園區900戶 27日將停水

2018-03-23 10:14

愛河成了變色龍！破解紅白藍黑 猜汙染就遜掉了

2018-03-23 10:00

雜草叢生地變身彎道溜滑梯 基隆小朋友好愛

2018-03-23 09:04

實習22k起薪45k 禮儀業者首度校園徵才

2018-03-22 18:55

嘉義梅山地震受損？大林榮林陸橋驚見裂縫

2018-03-23 11:51

城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19

大巨蛋能否辦演唱會惹議 柯P派陳景峻協調

2018-03-22 23:21

驚！紫斑蝶現蹤國道 每分鐘逾150隻

2018-03-23 13:09

墾丁訂房「秒漲一倍」？ 爆料網友承認搞烏龍

2018-03-23 16:04

台灣財神祖廟發跡地 變成典雅咖啡茶樓

2018-03-22 19:50

二戰時期軍事遺址被鏟平 文史單位搶救既存機堡納文資

2018-03-22 20:23

屏東眷村拆除半年軍方不付錢？包商氣得揚言封路

2018-03-23 11:25

女律師吳莉鴦沒領薪照顧原鄉兒童 丈夫獻花支持

2018-03-23 12:21

調高進價惹議？ 金酒：不實指控

2018-03-22 23:29

新北周六恐龍日快閃 兒童節還「有騎又有玩」

2018-03-23 10:56

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

朱立倫訪陸 搭地鐵會南京大學台生

2018-03-22 22:44

投訴／櫻花春天移植「難活」 桃市府急喊卡

2018-03-23 00:06

台17線墊高改善水患 佳冬羌園民眾有疑慮

2018-03-22 19:39

同一株百合18朵花 龜山島花王快現身了

2018-03-23 16:16

地方抗議多？台東UAV偵搜部隊悄悄移防屏東

2018-03-23 11:32

採收季和中部重疊 恆春洋蔥價格崩跌

2018-03-23 09:04

南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04

歷經多年抗爭 福祿壽生命藝術園區開始營運

2018-03-22 20:25

細數林佳龍喊過的中市願景 有這10個「ＯＯ之都」

2018-03-22 23:09

屏東人最無奈的morning call...「聯勇操演」

2018-03-23 10:10

新北三芝「櫻浪」接力 美得讓人窒息

2018-03-22 23:31

新舞台舊址將重建信義A7大樓 環評過關

2018-03-23 13:32

被打臉衝撞市長室是為選舉炒作 謝立功向林右昌下戰帖

2018-03-23 16:58

影／魚市拍賣口條訓練 0到100倒念20秒完成

2018-03-23 16:17

開發木棉盆栽 麵店老闆10年有成

2018-03-22 23:19

位於斷層帶…花蓮市洄瀾人文館不續約 各單位搬遷

2018-03-23 00:04

中壢新街溪逢枯水期含氧量降低 上演「魚群求生記」

2018-03-23 17:25

泰山人的秘密花園 粉色吉野櫻盛開中

2018-03-22 20:14

換地案改無償撥用 柯文哲：政府不唯利是圖

2018-03-22 23:54

想合照快來！阿里山「櫻王」最美僅5天

2018-03-22 23:19

南迴公路新松高架橋 通車

2018-03-22 23:17

滯洪池推動光電 高市首座下月營運

2018-03-22 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top